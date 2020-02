La piratería en los juguetes sexuales, un riesgo para la salud

Xalapa, Ver.- Ya sea por desconocimiento o por economía, el consumo de juguetes sexuales “piratas” o de mala calidad se ha incrementado en los últimos años poniendo en riesgo no solo el placer sino la salud de los usuarios. David, encargado de la Sex Shop Fantasy, advierte que al comprar, ya sea en línea o en tiendas establecidas, productos de baja calidad o de precios “extrañamente bajos” podría hacer que el juguete que se lleve a casa no sea funcional, deje de servir en poco tiempo o, en el peor de los casos, cause lesiones o infecciones.

Hay productos que no tienen la calidad necesaria, algunos tienen bordes o rebabas, son recargables pero no tienen pilas de litio, se pueden llegar a calentar, no cuentan con silicón de grado médico. Es riesgoso utilizar este tipo de productos

Foto: Alberto Delgado

Entrevistado en medio de una gran cantidad de juguetes de todos los tipos y colores, el encargado de la tienda para adultos explica que en los últimos años, el mercado –tanto físico como online- se ha llenado de productos “chinos” que tienen precios hasta un 50 por ciento más bajos que aquellos elaborados en otros países con mejores materias primas.

Señala que, en el peor de los casos, las tiendas no advierten a sus clientes la procedencia o la calidad de lo que están comprando y esto provoca que el juguete deje de servir en poco tiempo o que no sea lo que se esperaba. “Es lo que la mayoría de la gente consume por económico (…) los productos chinos que no tienen una garantía o certificación de calidad pueden venderse a muy bajo precio pero no vibran igual, los materiales no se sienten igual y en general el producto final es pésimo”, reitera.

REPUNTE ES MUY POCO

Por otra parte, respecto al repunte que la venta de juguetes sexuales pudiera tener en el marco del 14 de febrero, David advierte que aunque en días previos o posteriores al día del amor si llegan más clientes a la tienda sin embargo, en las ventas no se ve reflejado este incremento de manera considerable.

Asegura que lo más solicitado son los condones, lubricantes, dildos o juguetes anales para la pareja aunque advierte que la mayoría de los enamorados prefieren celebrar esta fecha con cenas románticas, regalos o salidas al cine. “No es significativo, al contrario, el día 14 no hay ventas y creo que es porque ese día quieres salir a cenar, con flores o con un pastel, nadie quiere ir a una sex shop”, advierte.

Al respecto, el encargado de Fantasy Sex Shop reconoce que a pesar que en los últimos años se ha incrementado la información sobre los juguetes sexuales y su rol en la sexualidad, esto no se ha visto reflejado en las compras ni en la apertura. “Aún hay mucho tabú todavía”, lamenta.