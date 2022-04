Sí se han liberado presos señalados por ultrajes a la autoridad: Isabel Romero Cruz

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Isabel Romero Cruz, aseguró que sí están liberando a personas que fueron detenidas por el presunto delito de ultrajes a la autoridad.

Entrevistada en el Congreso local, señaló que tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sí se han registrado liberaciones.

“Ya están saliendo, no tengo por el momento el número, pero ya se están llevando a cabo las audiencias”, indicó.

En torno a la posibilidad de que esta situación le genere una responsabilidad penal, afirmó que nunca se negó la liberación de detenidos.

“Yo me siento tranquila, he hecho un buen trabajo, creo yo, y no he hecho nada malo, me voy con la frente en alto el día que me vaya”, expuso.

Sobre las críticas de abogados a su gestión, la Magistrada comentó que seguirá trabajando de forma coordinada con todos los sectores que se acerquen al Poder Judicial.

En el tema del déficit financiero que se registra en el organismo destacó que a la fecha no tienen problemas económicos, debido a las ampliaciones de presupuesto que aprobó el Congreso del Estado.

"Ya estamos bien gracias a dios, estamos trabajando, no buscaremos más recursos, seguiremos trabajando con los que tenemos", expresó.