"La que va a mandar es la que ganó la gubernatura", dice Ahued sobre sumarse al gabinete de Rocío Nahle

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, dijo que hasta ahora la única invitación que ha recibido de la virtual gobernadora Rocío Nahle García es a recibir su constancia en el Organismo Público Local Electoral este domingo.

Cuestionado sobre si será el próximo secretario de Gobierno una vez que asuma el cargo como mandataria estatal, dijo que será respetuoso de las decisiones de la exsecretaria de Energía.

"No, la que va a mandar es la que ganó la gubernatura y ya si me dice que esto, pues, ay nanita, hay que ver (...) yo soy respetuoso, se dice eso. Vaya que es una responsabilidad y un honor, ¿eh? Ese tipo de cosas hablan de una gran responsabilidad y demás no es cosa menor", dijo.

El presidente municipal señaló que él seguirá trabajando como alcalde y que no puede adelantarse pues a lo único que le ha invitado la virtual gobernara de Veracruz es a recibir su constancia el próximo domingo.

"Mejor te digo ahorita que me aguanto porque si no me invitan me voy a quemar y se van a burlar de mí. Mejor no digo nada y no sabemos nada. ¿Qué tal si no es pura mentira? Yo veo que ahí dicen muchas cosas (...) yo le tengo, y se los digo, porque no soy barbero ni mucho menos, reconozco a la mujer y respeto a todos. Pero yo creo que como compañera en el Senado, la vi trabajar y trabajamos juntos (...)".

Recordó que después ambos formaron parte del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, ella como secretaria de Energía y él como director de Aduanas, más tarde él regresó al Senado y después recibió la invitación para la candidatura a la alcaldía de Xalapa.

"Que Dios nos dé salud para tener fuerzas, para darle respuesta a la gente. Porque si hay gente noble es la de Xalapa y de Veracruz. Es aguantadora, pero es gente que merece que se le atienda y reponen los rezagos. Socialmente hay que empatar los rezagos, son muy tristes. Hay mucha miseria en muchas partes y hay gente que requiere, digamos, elevar su calidad de vida. Y si nosotros nos puso Dios en el camino para hacer algo, no podemos fallarle a él".

Sostuvo que en esto también se debe pedir tener equilibrio porque la política te "idiotiza" mucho, "el cargo público te vuelve loco y no perdernos, el piso, te pierdes del piso y acabando el cargo no eres nada más que lo que tienes y lo que te queda en el recuerdo, entonces agradecer eso a mí no me ha pasado, siento yo que no, los cargos que vengan son porque Dios los pone en el camino y si es para más, no me meto".

Asimismo, desmintió un presunto chat donde vecinos aseguran que se reunió con los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México y Veracruz, Américo Zúñiga Martínez y José Francisco Yunes Zorrilla.

"Fíjate que tengo algo por acá que me dijeron, pero se equivocaron de lugar. Yo me reuní pero en Miami, en un yate, yo creo que fue allá (...) yo creo que nos fuimos a unas vacaciones a Miami en un yatecito. Que falta me hace, pero no me invitan. Hay gente que invita (...) sí, me mandaron esto y dije, qué imaginación, me da risa porque dicen que nos reunimos".

Señaló que en tiempos de política se dice de todo, por lo que rechazó que se hubiera reunido con los candidatos de los partidos de oposición.