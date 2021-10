La Santa Muerte no es mala, dice ministro de ese culto

Córdoba, Ver.- Entre la población, existe una creencia errada hacia el Arcángel de la Muerte o como es conocida la Santa Muerte, pues el tabú y mala fama hacia la imagen hacen que la gente tema e inclusive piense en castigos y muerte, sin embargo a decir de Mario Lee Alberto Vargas, ministro del templo, este arcángel es "la imagen de Dios".

En la religión católica, los arcángeles como Miguel y Ezequiel son leídos en las páginas de la biblia y venerados por la población, pero el arcángel Azrael o de la muerte trae consigo muchos mitos, "el arcángel no se lleva a nadie, no es que tome decisiones por sí solo, está ordenado por Dios, la muerte no es mala, viene por orden de Dios, es un paso que damos al otro mundo y esto existe en cualquier religión”.

El entrevistado llamó a los creyentes de este culto a no ofender con el arcángel pues afirma que existen manipulaciones donde se expresan castigos y celos, entre otras cosas, “los mismos creyentes o que tienen un altar del arcángel manipulan mucho pues dicen que puede tener un castigo, que hay celo y entre otras cosas, nosotros como incitadores de la creencia tenemos que quitarlo de la mente y boca, pues injuriamos”.

En la ciudad de Córdoba existen dos templos dedicados al arcángel Azrael, donde la gente llega a pedir por amor, salud y trabajo, pero para Lee Vargas, el tema de la salud es lo más importante, pues teniéndola, lo demás llega por sí solo.

Respecto a lo que se cree sobre ofrecer vidas para cumplir alguna petición, declaró que este es otro tabú que se tiene para el arcángel, pues la Santa Muerte cuida de algún daño y solo imparte justicia.

Dijo que para que la creencia sea más fuerte, la población opta por vestirla de colores, donde el amarillo significa dinero, el rojo es amor, el violeta es la sabiduría, el verde y blanco la salud.

Por otro lado, comentó que como cada año, celebran a la muerte y al arcángel pues el 31 de octubre y el 2 de noviembre tienen festejos, música, comida y rosarios.

Explicó que para el 31 de octubre harán un recorrido con la imagen del arcángel, a partir de las 4:00 de la tarde en el santuario ubicado por la calle 13 avenidas 2 y 4 por un conocido Sanatorio hasta un segundo templo en la colonia Huilangos, y el 2 de noviembre con música, un cantante y mariachis, además de una comida y un rosario, conmemoran a esta imagen.