FGE impugnará decisión de juez que dio amparo a José Manuel "N"

La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, dice que la resolución de un juez de distrito que concedió un amparo al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, José Manuel "N", procesado por el homicidio del candidato de Morena a la alcaldía de Cazones, Remigio "N", será impugnada mediante el recurso de revisión que resolverá un Tribunal Colegiado de Circuito.

A través de un posicionamiento que hizo público a través de redes sociales, considera que el juez décimo séptimo de distrito se excedió y que el organismo a su cargo respeta la resolución, aunque no comparte el mismo criterio.

También considera que no hay violación de derechos humanos, ya que el auto de vinculación a proceso, dictado el 28 de diciembre del 2021 por un juez de control, reune los requisitos que establece en su párrafo primero el artículo 19 constitucional y lo señalado por el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sostiene que la FGE, se encuentra analizando dicha resolución y que hará valer los agravios en el recurso que la propia Ley de Amparo contempla.

Además, se dice sorprendida por la inmediatez con la que resolvió el juez amparador, ya que el juicio de amparo se admitió el 20 de enero del 2022 y se resolvió en menos de dos meses, incluso sin notificar a terceros interesados y sin esperar a que se resolviera un recurso de queja promovido en dicho juicio de amparo.

"Sobre la justicia no puede haber intereses particulares o de grupo, ni debe litigarse en medios, como ha pasado en este caso exponiendo a víctimas indirectas, a testigos, a jueces y fiscales", manifiesta.

Insiste en que la FGE cuenta con datos suficientes, pertinentes e idóneos, como son testimoniales, informes de policías de investigación, dictámenes periciales correspondientes, pruebas técnicas como datos conservados de telefonía, autorizados por un juez de control de justicia especializada en técnicas de investigación, que demostrarán la probable participación de José Manuel como autor intelectual del homicidio de Remigio.

Advierte que no hay intocables para la justicia en Veracruz; "no interesan cargos, situación económica, social o política, se actúa con firmeza, pues en Veracruz la justicia no se negocia, se aplica".

