La UV tiene futuro esperanzador, señala nuevo rector

Xalapa, Ver.- “A pesar de la distancia que hemos debido guardar, hemos aprendido a estar cerca. Haré un rectorado en ese tenor y me comprometo a afrontar el reto, si ustedes como comunidad me acompañan” señaló el rector de la Universidad Veracruzana Martín Aguilar Sánchez tras rendir protesta en sesión solemne del Consejo General Universitario de la UV.

Durante su discurso, el primero investido como rector, el universitario reconoció los retos que la pandemia del Covid-19 ha impuesto a las instituciones de educación superior, sin embargo, se mostró confiando en que se podrá superar esta situación inédita. En el caso de la UV, dijo, se tiene a favor casi 80 años de una historia plena de avances, logros y desarrollos que la han colocado como una de las universidades públicas más importantes del país. Además de una colectividad comprometida con su institución.

“Me sumo a esta labor contando una trayectoria de más de 30 años de trabajo universitario, con mi compromiso de llevar a los hechos el programa que presente a la honorable Junta de Gobierno y con mi palabra de lo que hoy me mueve como rector de esta institución es garantizar el presente y un futuro esperanzador para la Universidad Veracruzana”, señaló.

Aguilar Sánchez agradeció la participación de la comunidad universitaria en el proceso de sucesión rectoral que representó un “camino delicado por su naturaleza y lleno de riesgos por lo que está en juego”. Así mismo, destacó el papel de la Junta de Gobierno para llevar a cabo este proceso así como a las y los aspirantes al cargo de rector, algunos de los cuales se encontraban presentes en el recinto.

“Reconozco el interés y la importancia de las propuestas contenidas en sus programas de trabajo, en el entendido de que esta casa de estudio se ha construido con el concurso de innumerables generaciones de universitarios y de que nadie tiene la exclusividad sobre el destino de la veracruzana y de que todas y todos tenemos un compromiso con el presente y el futuro de nuestra institución. Les pido su generosa autorización para retomar algunas de sus propuestas”.

El científico social hizo hincapié en que la pandemia del Covid-19 ha metido a la sociedad en una crisis de alcances sociales, económicos, política, de valores y principios. Por ello, dijo, el principal reto que tiene la UV como universidad pública es hacerle frente a estas crisis.

En ese sentido, dijo, una de las primeras medidas que tomará su administración será el implementar todos los dispositivos educativos y de infraestructura necesarios para afrontar los impactos que la pandemia ha tenido en la comunidad, especialmente entre los estudiantes. Lo primero a realizar, dijo, será saber con precisión qué ha pasado con la comunidad estudiantil, cuántos de ellos tuvieron que abandonar sus estudios por falta de recursos, por problemas de salud física o mental propios o de sus familias o por la falta de acceso a las herramientas tecnológicas que les permitieran continuar con sus estudios a distancia.

Lo siguiente, explicó el rector, será brindarles todo el apoyo para que a la mayor brevedad posible se reincorporen a la academia y continúen su formación profesional. “La expansión de las tecnologías de la información y la comunicación, la adecuación de los contenidos y los apoyos materiales emocionales necesarios serán las medidas que haríamos en este terreno. En este sentido confío en qué nos darán resultados y en que pronto veremos a estos alumnos y alumnas incorporarse a nuestro seno”, apuntó.

El rector de la UV aseguró que otro paso importante que dará “en este complicado y difícil momento” es ofrecer certidumbre laboral a la planta académica, trabajadoras y trabajadores técnicos administrativos y manuales así como al personal de confianza.

“La seguridad en este terreno es además un acto de elemental justicia y de solidaridad con un personal que día tras día, con su trabajo comprometido y responsable, refrenda su entrega a la construcción de esta casa de estudios. Una medida necesaria para que todos juntos vayamos superando, poco a poco y en la medida de nuestras posibilidades, los distintos obstáculos que la pandemia ha colocado y seguirá colocando en nuestro camino”.

A la sesión solemne asistieron las y los integrantes de la Junta de Gobierno de la UV así como la exrectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara y funcionarios salientes y entrantes.

Compromiso con la comunidad universitaria

Martín Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana (UV) se comprometió a ser un funcionario cercano a la comunidad universitaria y aseguró que su posición al frente de la institución será atenta, analítica, reflexiva y crítica para responder a los desafíos de la universidad. Destacó que la inclusión será fundamental en su administración y tendrá al respeto a los derechos humanos y la sustentabilidad como ejes para responder a los desafíos actuales.

En conferencia de prensa previo a rendir protesta como nuevo rector, el investigador universitario reiteró que la atención inmediata de los estragos causados por el Covid-19 será una de sus prioridades y adelantó que se tiene un estimado de que entre en 15 a 20 por ciento de los universitarios abandonaron las aulas durante el periodo de confinamiento por la pandemia.

Así mismo, confirmó que las actividades de la Universidad Veracruzana continuarán llevándose a cabo a distancia aunque sin embargo, dio a conocer que se valorará las condiciones para un modelo híbrido de regreso a clases. "Vamos a estar muy atentos a todo el proceso de integración para ver cómo vamos a estar con el modelo de educación (...) Lo que vamos a hacer es mejorar lo ya hecho", dijo.

Martín Gerardo Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana/Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Respecto a la entrega recepción que tuvo la mañana de este miércoles realizó junto a Sara Ladrón de Guevara, exrectora de la UV, Aguilar Sánchez precisó que se trató de una reunión sería y amable en la que se trataron de manera muy general los términos de entrega. Sin embargo, dio a conocer que a partir de esta fecha cuenta con un plazo para analizar los datos a fin de tener certeza de la situación general que guarda la Universidad Veracruzana. “Recibo una universidad con una parte de su proceso con algunos avances y otros que hay que seguir desarrollando”, dijo.

Respecto al anuncio del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de que buscará un acercamiento con él, el rector precisó que hasta el momento no se ha reunido pero que tiene toda la intención de hacerlo y que cuando se dé la oportunidad hablarán “sin ningún límite”. “Estaremos abiertos a los planteamientos generales que se hagan de la reunión”.

Por su parte, cuestionado respecto a las acusaciones que se hicieron en días pasados de que los tres candidatos a la rectoría habían incurrido en plagios en los proyecto de trabajo que presentaron ante la Junta de Gobierno de la UV, Aguilar Sánchez dio a conocer que se trató de una campaña negra por lo que una respuesta de equivalía a continuar en esta dinámica. Precisó que de su parte, sí realizó una aclaración ante la Junta de Gobierno pero que no esta respuesta no se planteó de manera pública. “No me parecía a mí lo correcto", dijo.