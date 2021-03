La vainilla puede ser "milagrosa", por sus propiedades

Xalapa, Ver.- Los usos potencialmente antiproliferativos de la vainilla en tejidos de cáncer la hacen un metabólico potencial para uso farmacológico, dijo la química farmacobióloga xalapeña Olivia Reyna Sánchez, ya que la vainillina, compuesto mayoritario de la orquídea, tiene actividad antriproliferativa, antioxidante, y antiinflamatoria.

Debido a que el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial en hombres, la estudiante de posgrado del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, pretende rescatar el uso medicinal de la vainilla y utilizarlo en el probable tratamiento de pacientes con cáncer de próstata.

Explicó que se ha empezado a hacer los ensayos iniciales, así como una recopilación sobre los usos medicinales que tiene la planta actualmente en comunidades indígenas, donde "hay evidencia de que tiene actividad biológica confirmada, esto daría pie a hacer una concentración de extracto de vainilla y probarla en ratones y en un futuro poder curar el cáncer".

Local ¿Bolsas de plátano que al final pueden plantarse? Son veracruzanas

La química farmacobióloga, a su egreso de la Facultad de la Universidad Veracruzana (UV) en el campus Xalapa, fue a Moscú a dar clases de una parte de la química que se encarga de las plantas y sus componentes y le surgió la inquietud de saber qué metabolitos de las plantas eran útiles para la medicina tradicional, por lo que al regresar a México empezó a trabajar en el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México, donde tuvo contacto con pacientes con diferentes tipos de cáncer, de los cuales la mayoría eran de condición económica baja y de diversas comunidades del país, por lo que notó empleaban muchas plantas concomitantes con sus quimioterapias y medicamentos y resurgió su interés por saber más sobre este tema.

Regresó a Xalapa e ingresó al Citro, donde está bajo la asesoría de la doctora Leticia Cano, quien ha trabajado con plantas medicinales desde hace varios años y es autora de varios libros entre ellos La flora medicinal de Veracruz; fue a quien le presentó la propuesta de hacer investigación sobre alguna orquídea para tratamiento de cáncer.

Olivia Reyna empezó a participar en las ferias internacionales de Ciencia y Tecnología como parte del Movimiento de Recreo Científico y Técnico que presenta cada año la oportunidad de concursar para dar clases en la Escuela Internacional de Investigación en Moscú a donde ella fue en 2011.

Foto: Cortesía | Luis A. Valera

Esa escuela congrega a alumnos de diferentes partes del mundo, entre ellos México, lo que le da una perspectiva multicultural del aprendizaje científico en cada país. “La ciencia y en particular la química es un lenguaje internacional que se entiende aquí y en Rusia”, porque sin hablar ruso pudo realizar su trabajo.

Destacó que en México hay muy buen nivel en ciencia y tecnología, muy buenos alumnos y excelente formación como la que recibió en la Universidad Veracruzana.

Foto: Cortesía | Olivia Reyna

La investigadora xalapeña participó desde 2004 en esas ferias, donde ganó el primer lugar de Ciencias ambientales en ese año, lo que la llevó a la Feria Internacional de Intel, donde conoció a algunos premios Nobel y fue evaluada por uno de ellos; ahí obtuvo el séptimo lugar a nivel mundial y el primero en Latinoamérica. En la Facultad fue becada por la UV y Milset para asistir a Bélgica, Perú, y Rusia.

Foto: Cortesía | Olivia Reyna

“Cuando trabajas en algo que te gusta no es trabajo, disfruto mucho el realizar el trabajo de investigación, me he acoplado con mis profesores en la maestría de posgrado, he recibido mucho apoyo y consejos por lo que me siento muy satisfecha y realizada, dedicarme prácticamente de lleno a mi profesión en el área de la química que me encanta y además con un grupo multidisciplinario, es muy gratificante”.

Amantidina, ayuda al tratamiento contra el Covid-19

La amantadina funciona, es segura y económica, los enfermos que la toman no tendrían que ir al hospital y ser entubados, ni recibir retrovirales carísimos; ayuda a prevenir la enfermedad causada por el SarsCov-2. No evita la infección, pero sí la sintomatología, que es lo más grave, señaló el doctor Gonzalo Aranda Abreu.

La amantadina es muy barata, pero quizá no se le esté utilizando porque no genera insumos para la industria farmacéutica mundial que tiene que vender, “ésta podría ayudar pero no le han hecho caso por cuestiones económicas, así como por la presión que Estados Unidos está ejerciendo en el tema, comentó el investigador del IICE.

Dijo que los medios han hecho algunas notas sobre todo al inicio de la pandemia, pero ahora parece que todos están enfocados en las vacunas, que espera funcionen aunque podrían no ser tan efectivas con la mutación del virus.

Por el contrario, la amantadina funciona aún en virus mutados porque tiene la capacidad de llegar al sitio que se forma entre las células receptoras del Covid-19 y desde ahí frenar su propagación.

El fármaco no produce alergias, por el contrario, se ha notado que cuando se administra a adultos que presentaban algún temblor de los miembros superiores, aun sin ser pacientes de Parkinson, éstos se han detenido.

Ésta se ha utilizado en Portugal, México, Barcelona con enfermos de Parkinson y nadie ha sido hospitalizado, así como en Polonia donde se han tratado mil pacientes, por lo que es el único gobierno que ha aprobado hacer ensayos clínicos.

Aranda Abreu reiteró que la proteína espiga del Coronavirus tiene la capacidad de mutar y volverlo más infeccioso, lo que ocasiona incertidumbre sobre si las vacunas surtirán efecto, puesto que las mutaciones lo vuelven más hábil. El virus evoluciona de tal forma que puede ingresar a las células y burlar las defensas de ahí la incertidumbre sobre la efectividad de las vacunas, insistió, por lo cual algunos científicos han calificado este proceso como “El diablo está aquí” porque las variantes hacen sumamente infeccioso al virus.

En ese contexto las vacunas tendrían que ir cambiando como lo hace el virus y quizá tendrían que ponerse anualmente como actualmente sucede con la de la influenza.

Explicó que el tratamiento con la amantadina dura 14 días, lo que permite al organismo frenar al virus y generar anticuerpos; "los dos primeros días de la infección son vitales para frenar al virus y en el día tres y cuatro empezaría la recuperación". En el caso de las personas que dejaron pasar los primeros síntomas, se debe agregar otros medicamentos al tratamiento como la Azitromicina, modular que inhibe la reacción, Celecoxib que es un antiinflamatorio y ayuda a proteger el epitelio de los tejidos y la aspirina para evitar la coagulación.

Los familiares que están en contacto con los enfermos de Covid-19 también deben tomar la sustancia, cien miligramos en la mañana y repetir la dosis por la noche porque tiene la capacidad de prevenir la sintomatología viral. Detiene al virus y no ofrece mayores consecuencias, concluyó durante su participación en la Semana Mundial del Cerebro (SMC), que organizó el Instituto de Investigaciones Cerebrales (Iice) de la Universidad Veracruzana.