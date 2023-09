Lugar bonito sin mantenimiento, afirman vecinos de laguna El Encanto

Veracruz, Ver.- Luego de algunas denuncias de intento de robo y acoso a mujeres, habitantes del fraccionamiento El Coyol demandan la rehabilitación de la laguna El Encanto ubicada en el poniente de la ciudad de Veracruz.

Según vecinos, la zona se encuentra con abundante maleza debido a las lluvias de las últimas semanas, además que la mayoría de las luminarias se encuentran descompuestas.

¿Por qué vecinos temen por su seguridad?

Aseguran que el manto acuífero lleva varios meses en total abandono y aunque aún es frecuentado por algunas personas que disfrutan de hacer actividades físicas, también se teme por su seguridad.

Indican que por las noches se ha notado la presencia de jóvenes que aprovechan la oscuridad para molestar a las jóvenes que van a caminar e incluso ha habido intentos de robos.

“La laguna está muy abandonada, tiene varios meses que no se le ha dado mantenimiento, es un lugar muy bonito y a la gente de aquí nos gusta ir a caminar, a pasear a las mascotas pero por lo mismo que no se ha dado mantenimiento hay mucha hierba y comentan que ha habido intentos de robos porque no todas las luminarias sirven, a una jovencita la corretearon hace como dos meses”, expresó, Ulises Daniel habitante de la zona.

La laguna forma parte del sistema de dunas costeras que se establece en la región central del estado de Veracruz y se conforma de 18 mantos acuíferos.

La laguna El Encanto es una de las más importantes de Veracruz al igual que la olmeca que se encuentra cerca del fraccionamiento Laguna Real y la de Lagartos que está en la zona norte y rodea parte del fraccionamiento Las Brisas.

Hasta el 2018 el gobierno municipal anunció una importante obra de rehabilitación de la laguna con recursos del Fondo Ambiental Veracruzano (FAV)

Sin embargo con la nueva administración estatal encabezada por el morenista Cuitláhuac García Jiménez los trabajos fueron parados con la desaparición de fideicomisos como el FAV..

“Entre el 2012 y el 2015 la laguna estuvo muy bien, iluminada, limpia y fue un centro de reunión aquí en la colonia, sobre todo para la gente que vive cerca, vienen a caminar, a pasar la tarde, dijeron que iban a colocar bancas nuevas pero actualmente está peor que nunca”, agregó Sara Hernández otra de las habitantes del Coyol.

¿Dónde se ubica la laguna El Encanto?

La laguna se ubica sobre la avenida Eje Poniente 1 muy cerca de un importante centro comercial y de dos tiendas de comida rápida por lo que es un paso obligado de cientos de personas.

Los habitantes piden la intervención de las autoridades encargadas del medio ambiente para atender esta laguna y que vuelva a ser el punto de encuentro de los vecinos.