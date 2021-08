Lamenta gobernador que solo se instalaron "un tercio" de mesas en Veracruz para Consulta Popular

Al acudir a participar de la Consulta Popular de este domingo, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, lamentó que en Veracruz únicamente se hayan instalado “un tercio” de las casillas que normalmente se instalan.

En entrevista también señaló que hay 30 municipios en Veracruz en donde no hay una sola casilla, lo cual reprochó al Instituto Nacional Electoral (INE).

“No hay ningún incidente, lamento que solamente sea un tercio de las casillas que se instalan normalmente en el estado. En 30 municipios no instalaron ninguna casilla”, dijo

En el estado de Veracruz se instalaron 3 mil 659 casillas para la recepción de las boletas.

El Gobernador fue entrevistado a su llegada a la casilla durante la mañana de este domingo.

“He venido a cumplir un deber ciudadano, es un ejercicio democrático y por lo tanto desde mi manera particular y no solamente como gobernador, sino como ciudadano, he venido a ejercer este derecho a que se me pregunte las cosas trascendentales del país, la consulta popular tiene ese objetivo”, señaló.

Al ser cuestionado sobre temas como el retorno a clases, tras el cambio en el semáforo local, las observaciones hechas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) a la cuenta pública 2019 y la tercera ola de contagios de Covid-19, señaló que todo esto lo responderá este lunes en conferencia de prensa.