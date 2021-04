Lamentable que partidos utilicen a artistas para ganar comicios: Tomás Goros

Veracruz, Ver.- El actor mexicano Tomás Goros, criticó la tendencia que han tomado los partidos políticos de invitar a conductores de televisión, actores, deportistas y cantantes para que participen en los procesos electorales.

Dijo que es lamentable que se aprovechen de su fama para tratar de ganar las elecciones y más aún cuando algunos de sus colegas, están en busca de algún cargo de elección popular sin tener ningún conocimiento en leyes y en la administración pública.

A su parecer lo anterior solo da como resultado que sus compañeros del medio, terminen siendo manipulados por los mismos partidos políticos, de verse favorecidos por el voto de los mexicanos.

“Híjole es que lamentablemente muchos artistas son utilizados, es decir, como tienen fama, lamentablemente tiene doble filo, puede ser utilizado de manera positiva o negativa, porque yo puedo ser muy famoso y a lo mejor, no tan mala persona, pero no tengo una idea de la política y me meto a un cargo que no sé y nada más el partido me va a manipular, ya ganaste ahora vas a hacer lo que yo te digo”, manifestó.

Sin embargo, reconoce que tampoco demerita que algunos actores famosos que si se han metido en la política seriamente y que quieren cambiar las cosas y para lograrlo utilizan su fama.

“No lo veo mal, pero lo que sí es que, lamentablemente muchísimos deportistas, actores, cantantes se han metido a la política con el único fin de apoyar a los partidos y eso no me gusta. Si tienes vocación maravilloso”, opinó.

El actor Tomás Goros, a sus 62 años de edad, y con una carrera de 40 años en el medio artístico, se dijo muy contento de estar de visita en el puerto de Veracruz, para participar en la película “La Traición del Chiquito”, que se filma en esta ciudad, donde se quejó de la falta de apoyo que ha recibido la producción de parte de las autoridades estatales y municipales, a pesar de que este filme destacará turísticamente al puerto a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, el histrión dijo que todo el equipo artístico se ha sentido muy a gusto en Veracruz, ya que han sido recibidos de manera excelente por los Veracruzanos.

Comparó el respaldo que han tenido en Irapuato y Chiapas, donde las autoridades municipales apoyan mucho a las producciones en materia de logística.

En el caso de Veracruz no fue así, pues explicó que antes de iniciar el rodaje de la película “La traición del chiquito”, el productor de la película, Eduardo Castillo, alias “El Peligro”, se reunió con algunas autoridades y simplemente no les pusieron atención.

Se trataba de proponer algunas locaciones del puerto, para realizar algunas grabaciones y contar con el apoyo del cierre de calles.

Destacó que incluso las autoridades de la Secretaria de Turismo a nivel estatal, no los contactaron para nada.

Recordar que desde hace tres semanas aproximadamente, se filma en esta ciudad la película “La Traición del Chiquito”, y en la cual participa un nutrido grupo de actores y actrices mexicanos de renombre como Eduardo Castillo alias “Peligro”, Claudia Vega, Andrés Puente Jr; entre otros.