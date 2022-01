Lamentan que artes escénicas se vean ajustadas por los “picos” de la pandemia

Veracruz, Ver.- Mientras la actividad económica se reactiva de manera gradual en restaurantes, bares y cines; integrantes de la comunidad artística lamentan que su trabajo se tenga que ver “pausado” por los “picos” que registre la pandemia del Covid-19.

Esta situación no es exclusiva de México, ya que afirman que se presenta en otras latitudes del mundo por igual, en donde se ha preferido reactivar otros espacios antes que los artísticos y culturales.

Cultura Xalapa, sede del Concurso Nacional de Canto María Katzarava





“Lamentablemente dependemos de los picos de las pandemias, cada vez que se puede pueden abrir los teatros, pero es muy injusto porque esto no aplica a los restaurantes y los bares no cierra, pero si los teatros y eso es a nivel mundial”, critica María Katzarava, soprano internacional.

En entrevista manifiesta que además de verse golpeados en el sustento económico frene la generación de nuevos talentos que optan por incursionar en esta actividad, ya que en dos años no han logrado debutar o participar en audiciones.

“Sobre todo los jóvenes que están iniciando su carrera que se ve pausada porque no hubo la posibilidad, durante dos años, de no poder audiciones, de no viajar, de no poder debutar en el teatro, es como quedarse varado en medio de la nada y eso es muy frustrante y deprime a los artistas”.

Como parte de las contribuciones de la sociedad artística para fomentar las actividades culturales y artísticas, del 24 al 29 de enero del 2022 se llevará a cabo el primer Concurso Nacional de Canto María Katzarava de manera presencial.

Dicho certamen que tendrá la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, es un esfuerzo que surgió en el 2020, cuando se convocó a su primera edición, pero esta se tuvo que realizar de manera virtual.

En esta ocasión la sede será en Xalapa, en la Faculta de Música de la Universidad Veracruzana, en donde participaron 200 cantantes mexicanos especialistas en canto lírico y de los cuales 54 semifinalistas estarán disputando su espacio para llegar a la final que se realizará el 29 de enero.

Los días previos se llevarán a cabo diversas actividades con valor curricular para los participantes, enfocadas en la enseñanza y aprendizaje.

Serán dos las categorías que se premiarán con una bolsa superior a los 70 mil pesos, que son Opera y Romanza Zarzuela.