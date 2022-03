Por primera vez voto libre para elegir a dirigente de la 32 del SNTE

La sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) emitió su convocatoria para renovar la directiva Seccional Sindical que incluye la secretaría general, así como 54 secretarías más. La elección se llevará a cabo el próximo 1 de abril en horario de 9:00 a 13: 00 horas a través de 517 asambleas delegacionales electivas. Quienes resulten electos permanecerán en sus cargos para el periodo comprendido del 05 de abril del 2022 al 04 de abril del 2026.

La convocatoria, difundida este viernes, establece que la elección se realizará mediante “voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible” de los miembros. El padrón o relación de votantes actualizado será difundido entre los miembros de la Sección 32 del SNTE en el Estado de Veracruz a partir del día 27 de marzo del 2022 mediante la página web oficial de la Sección Sindical.

La elección incluye la renovación de la secretaría general del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 32 así como la secretaría de Organización, 13 secretarías de Operación Político Sindical, 12 secretarías de Trabajos y Conflictos y las secretarías de Finanzas; Pensionados y Jubilados; Créditos; Vivienda; Equidad, Género y Derechos Humanos; Previsión Social; Promociones Económicas, Promociones por Incentivos para Educación Básica; Cultura, Recreación y Deporte; Asuntos Educativos; Asuntos Profesionales; Innovación Tecnológica y Reingeniería Tecnológica; Vinculación Social; Formación Sindical; Pensiones y Jubilaciones; Comunicación; Negociación Laboral; Asuntos Jurídicos; Actas y Acuerdos; Contraloría; Patrimonio Sindical; Promoción y Escalafón Horizontal y Vertical; Acción Femenil; Acción Juvenil; Sistema de Carrera de Maestras y Maestros; Acción y Gestión Social; Coordinador de Organismos Auxiliares y Oficialía Mayor.

Los aspirantes a contender, deberán presentar una solicitud de registro de planilla de candidatos a la Directiva Seccional Sindical así como un documento oficial mediante el cual se acredite ser mexicano, documentos que acrediten que es miembro de la Sección Sindical o en su caso, el acuse de recibo de la solicitud de expedición de las constancias correspondientes.

La convocatoria establece que los interesados no deben ser ministros de cultos religiosos, miembros de la judicatura, dirigentes o candidatos de partido político alguno, ni desempeñar cargos de elección popular.

La convocatoria completa podrá ser consultada a través de la página de internet del SNTE en donde también se publicarán los resultados del cómputo total de la elección.

QUIEREN PISO PAREJO

Integrantes del movimiento "Democratización y Unidad Sección 32" exigieron piso parejo y tomar en cuenta todas las bases para el proceso de renovación de la dirigencia sindical de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuya proceso de votación será el próximo 1 de abril.

En conferencia de prensa, Rubén Darío Silva Hernández y Demetrio Serrano, integrantes de dicho movimiento, aseguraron que la convocatoria está "muy amañada", pues desde la propia dirigencia se cuenta con varias propuestas para la renovación.

Explicaron que en Veracruz se van a establecer 517 asambleas delegacionales, mediante las cuales se va a emitir el voto para la selección de sus representantes, pero piden se consideren todas las propuestas y se tome en cuenta a las bases

Refirió que el Comité Directivo seccional realiza un pleno con el que, de acuerdo a la información, se busca dar a conocer cómo se han utilizado las cuotas sindicales; sin embargo, acusó, que el objetivo es "hacer una planilla direccionada en la que no se toman en cuenta todas las bases".

Al respecto, manifestó que la dirigencia estatal debió rendir informes cada año desde el 2015 y a la fecha no han presentado ningún dato al respecto. "La base está con los compañeros maestros, por quienes hemos luchado por años, somos varias corrientes ideológicas tenemos que crear una planilla en la que estén expresadas todas las propuestas, la unificación es necesaria", expresó.

Demetrio Serrano destacó que la selección de la nueva dirigencia sindical será por medio del voto secreto y directo, por lo que es necesario regresar el sindicato a las bases, "de esa manera se podrá tomar en cuenta a todos los docentes" y llamó a todas las fuerzas políticas con las que, dijo, se logrará que el sindicato esté al servicio de los trabajadores de la educación.

Maestros de telesecundaria piden pagos

Docentes de Telesecundaria pidieron a las autoridades educativas resolver la problemática que tienen desde agosto de 2018 sobre la falta de pagos de las horas curriculares que obtuvieron en dicho año y que han estado cubriendo sin remuneración.

En conferencia de prensa Yadira Ortega Mariscal, Luis Ramón de Vázquez, Tita Aurora Pensado y Yadel Pulido, dieron a conocer que son más de 300 docentes de telesecundaria los afectados en todo el estado.

Refirió que cada docente obtuvo seis horas extra a las claves que ya tenían, mismas que quedan disponibles con las jubilaciones de los docentes. “No se trata de plazas nuevas, son horas que quedaron libres con la jubilación de los docentes, nosotros cumplimos con todos los requisitos para obtener esas horas, realizamos todo el trámite legal, por eso es injusto que no se nos paguen”, expuso.





Destacó que la problemática surge porque en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) se les señala que en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el cual pertenece a la Federación, no se han asignado los datos y en este sistema se les indica que se debe resolver en la dependencia estatal. "No han dado respuesta a la basificación, se han signado todos los oficios a las autoridades educativas, de nuestra parte se ha cubierto el requisito de solicitar con oficios que se cumpla esta asignación, es el respaldo que tenemos para que se pueda cumplir con la asignación, lo que pedimos es que se realice el pago, en la SEV dicen que no se autorizaron los pagos porque las claves no se reconocen, pero están dadas de alta en el sistema, por esas claves nos descuentan impuestos, es lo que hemos estado luchando, nos dan excusas, nos dan largas", comentó.

Ante ello, solicitaron a las autoridades resolver en lo inmediato esta problemática, “cada vez que nos dirigimos a la Federación nos han dicho que en Veracruz se tiene que dar respuesta, ya no sabemos a quién o a dónde recurrir”.