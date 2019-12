Lanzan piedras a camiones de transporte en zona del bulevar de Boca del Río

Boca del Río, Ver.- Un camión de pasajeros fue apedreado mientras circulaba por el bulevar Miguel Alemán a la altura del fraccionamiento “El Morro” en el municipio de Boca del Río y aunque afortunadamente no hubo lesionados dejó daños importantes en la unidad.

Los hechos se registraron durante la mañana de este lunes, cuando el camión de la ruta Boca del Río con número 2499 fue impactado por una piedra de gran dimensión, la cual fue tirada desde el exterior por un sujeto que al parecer padece de sus facultades mentales.

De acuerdo con Manuel Tepole Morales, conductor de la unidad la piedra destrozo los vidrios de la puerta delantera y asustó a los pasajeros, quienes de momento se imaginaron lo peor.

Dijo que al parecer no es el primer caso, pues otros compañeros de la rutas que circulan hacía la cabecera de Boca del Río, ya habían reportado que un sujeto lanza piedras a determinadas horas, sobre el bulevar a la altura de la zona de El Morro.

"Hay una persona que camina por la playa por ahí por El Morro, que ya van varias fechorías, ahora me tocó a mí, me aventó una piedra y me quebró el cristal de una puerta, fue una piedra de buen tamaño, que pues esto pone en peligro a mis pasajeros y todos los vidrios que salieron volando aquí adentro del carro. Pedimos que las autoridades hagan algo porque pues no es la primera vez, y pueden lastimar a los pasajeros" relató el conductor del urbano.

El presunto agresor salió corriendo antes de ser identificado y el conductor hizo un llamado a las autoridades locales para que se investigue dado que ya se han presentado otros casos y tanto camiones del transporte urbano como autos particulares estarían en riesgo de ser víctimas.