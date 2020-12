Las autodefensas son puro rollo: Patrocinio

El secretario de Gobierno Patrocinio Cisneros Burgos afirmó que las autodefensas en Veracruz “son un mito”, además de que si se encuentra a un civil armado será puesto a disposición de las autoridades. “Eso es un mito, quien sea un civil y lo encontremos armado, lo vamos a presentar ante las autoridades”, dijo.Insistió en que en Veracruz no hay autodefensas, “es puro rollo eso”, remarcó pese a que los propios líderes han referido que la autoridad no lo acepta pues sería reconocer que hay deficiencias en su trabajo.

Sobre el semáforo epidemiológico nacional que pone a Veracruz en verde a partir de este lunes, dijo que es resultado de la coordinación que existe en la entidad pero que ello no significa que se van a relajar las medidas de sanidad sino al contrario.

“Cuando compartimos un mismo objetivo todos vamos a conseguir lograr nuestras metas lo más pronto posible; sin embargo, hay que decirlo de manera clara, ayúdenos, el haber logrado el semáforo verde, no significa que se van a relajar las medidas de sanidad, al contrario”, dijo Patrocinio Cisneros.

Explicó que éstas se deben mantener y buscar mantener el semáforo verde durante cuatro semanas consecutivas lo que va a permitir regresar a una nueva normalidad con mucho más actividades económicas y apertura para toda la población que seguramente traerá beneficios para todos.

“Por eso es importante recalcar que sí, ya logramos pasar del rojo a naranja, del naranja al amarillo y ahora del amarillo al verde a partir del lunes, pero eso en ningún momento significa que se deben relajar las medidas sanitarias, al contrario, debemos seguirlas manteniendo”, añadió.

Exigen liberación de líder de autodefensas

Cinco integrantes del llamado grupo de Autodefensas en Veracruz fueron detenidos por elementos encargados de la seguridad; uno de ellos es el líder del movimiento.

Según información recabada por Diario de Xalapa, alrededor de las 4:00 de la madrugada de este domingo el líder del grupo, David Villalobos, fue detenido cuando entraba a la ciudad de Veracruz procedente de Michoacán, donde había participado en el homenaje que se realizó al líder de los Autodefensas a nivel nacional, José Manuel Mireles Valverde.

Mediante un audio que circuló, David Villalobos explicó que elementos de la Policía Estatal y Naval le marcaron el alto y procedieron a la revisión de la unidad sin que le encontraran nada.

Villalobos viajaba con Iván Aguilar, otro compañero, y los uniformados le pidieron que los acompañaran porque el delegado quería entrevistarse con él para hacer algunas precisiones en el tema de la seguridad.

“Venía entrando a la ciudad y me detuvo una patrulla, me revisaron todo y no encontraron nada, me trajeron diciendo que el delegado quería platicar con nosotros y ellos se trajeron manejando mi carro, yo accedí a subirme a la patrulla por darles la atención y es la hora que estoy retenido, privado de mi libertad, secuestrado ilegalmente por una detención ilegal, violentaron mis derechos individuales y los señores están obligándome a que yo acepte una extorsión”, detalló en el audio de voz.

Villalobos fue llevado a las instalaciones del C5 ubicadas en la ciudad de Boca del Río.

SE MANIFIESTAN Y DETIENEN A TRES MÁS

Ante este hecho, los integrantes del grupo exigieron la liberación de su líder y amenazaron con llevar a cabo una serie de acciones para que fuera puesto en libertad.

Los inconformes se desplazaron hacia la carretera Veracruz-Cardel para bloquear la circulación como primer punto y advirtieron que si para el mediodía del domingo no era liberado iban a colapsar el tránsito vehicular con otros bloqueos en la carretera Veracruz-Cardel en el tramo Amapolas y en el libramiento a Paso del Toro-Alvarado.

Sin embargo, mientras se manifestaban en el tramo hacia Cardel, tres personas que lidereaban el grupo fueron detenidos por uniformados y llevados a las instalaciones del “Penalito” de Playa Linda y el resto fue obligado a liberar la vialidad bajo amenazas.

Un grupo de seguidores de Villalobos se mantiene a las afueras del C5 esperando la liberación de su líder y otro grupo se plantó en el penalito para pedir la libertad de los otros tres detenidos.

ABOGADO ACUSA ILEGALIDAD

De acuerdo con Rafael Gómez Casas, vicepresidente del Colegio de Abogados de la República Mexicana y abogado del grupo de Autodefensas, todas las detenciones están fuera de la legalidad.

A su consideración, la detención del líder del grupo David Villalobos es una acción orquestada desde el gobierno del estado para callar a las autodefensas ya que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se ha negado rotundamente a aceptar su existencia.

“No hay cargos, no hay nada es orden del gobierno que no quiere reconocer que hay autodefensas en Veracruz, estamos esperando un pronunciamiento para meter los amparos porque al parecer se lo quieren llevar de aquí de Veracruz y no queremos que lo vayan a torturar”, dijo.

En el caso de los otros tres detenidos señaló que es una represión por parte del gobierno porque los ciudadanos estaban ejerciendo su derecho de libertad de expresión.

Comentó que se están promoviendo los amparos para ponerlos en libertad porque insistió en que no existen cargos que los inculpen de alguna responsabilidad.

Cabe destacar que días atrás, David Villalobos realizó una conferencia de prensa en conocido café del centro de la ciudad donde afirmó que intensificarían las acciones de seguridad a través de rondines e incluso ofreció protección a las estudiantes universitarias que habían denunciado ser víctimas de acoso.

EL AUDIO

En un audio que circula David Villalobos narra: “Ellos se trajeron manejando mi carro, yo accedí a subirme a la patrulla por darles la atención y es la hora que estoy retenido, privado de mi libertad”.

Gobierno abusa del poder, acusa Francisco Carmona

Si la detención del general David Villalobos hubiera sido legal, en una hora lo hubieran puesto a disposición del Ministerio Público, pero a todas luces es una detención ilegal, asentó Francisco Carmona Cortés, líder de las autodefensas en Xalapa, quien adelantó que continuarán cerrando carreteras federales a la altura de Palo Gacho, Maltrata, así como la que viene de Tamaulipas, mientras se violenten las garantías individuales del detenido.

Dijo que confían en las leyes y en las autoridades del estado que en este caso, como en otros que afectan a la ciudadanía dejan mucho qué desear, por lo que presentarán denuncias penales contra el secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado, así como contra el gobierno del estado, puesto que ya investigaron y no hay orden de aprehensión federal. “Esto es cosa del estado, donde el gobierno abusa de su poder”.

En ese sentido, hizo un llamado al gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez y al secretario Gutiérrez Maldonado a que recapaciten porque su actuar, que es ilegal, repercutirá en el estado de derecho, luego del secuestro “legal”, que hicieron.

Explicó que el general Villalobos fue retenido con engaños, pues recibió una invitación del delegado de Seguridad Pública del C 5 a las 3:30 horas, donde se supone sólo platicarían, pero a partir de ese momento no lo dejaron salir junto con quienes le acompañaban, por lo que piden que no se violen los derechos humanos del general Villalobos, porque no les han dejado verlo y no saben cómo se encuentra. Tampoco han dejado pasar a sus abogados ni a los representantes de los Derechos Humanos que ahí están a la espera.

A pesar de que el C5 es un edificio público está cerrado y dejan pasar a nadie, añadió.

Con información de Ingrid Ruiz y Celia Gayosso | Diario de Xalapa