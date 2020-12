Las elecciones van, así haya Semáforo Rojo

El consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) José Roberto Ruiz Saldaña afirmó que, aunque Veracruz u otros estados, regresen a semáforo epidemiológico rojo por el Covid-19, el proceso electoral no va a detenerse pues están preparados para ello.

“Ya hemos rehecho nuestras actividades por la pandemia, ya nos hemos preparado para hacer de forma distinta nuestras actividades y las vamos a seguir haciendo de forma distinta. Incluso el INE tiene por política organizaciones siempre prepararnos para los escenarios más retadores”, dijo.

José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del INE / Foto: Raúl Solís / Archivo

Realizar elecciones en pandemia, añadió, los llevó a tener que introducir nuevas logísticas para distribuir insumos de protección y guardar sana distancia, para que, aunque demore más la jornada, se tengan los cuidados necesarios.

“Entonces no es que nos vaya a impactar la pandemia, sino que ya nos impactó en la forma de hacer nuestro trabajo, pero ha ido avanzando y seguirá avanzando bien, aunque estemos en semáforo rojo, el proceso electoral continuará”, añadió.

Explicó que, si ese fuera el caso, se realizaría con todos los cuidados, responsabilidad, “y nosotros lo que estamos advirtiendo es que en invierno habrá muchos semáforos rojos pero la parte fuerte de la segunda etapa de capacitación donde se intensifica el visitar a las y los ciudadanos para las medas directivas, ya estaremos en primavera y eso nos acabará ayudando”.

Precisó que para el presupuesto 2021, el INE proyectó para todo el país 350 millones de pesos para insumos de protección, aunque no precisó lo que corresponderá al estado de Veracruz dado que el cálculo es nacional.

Convocatoria

Recordó que el consejo general del INE aprobó la convocatoria para aspirantes mujeres, para elegir a la nueva consejera electoral del Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz cuya designación será, máximo, el 16 de abril de 2021.

El examen será el 27 de febrero mismo que sería a distancia y con todas las garantías de desarrollarlo con total legalidad y el ensayo el 20 de marzo.

“Estamos dándonos un tiempo necesario, apropiado para el procedimiento de designación porque este sería a más tardar el 16 de abril de 2021, hay que recordar que como ha sido costumbre en el INE desde que tenemos esta atribución de hacer las designaciones de consejeras y consejeros de OPLES que debe haber un examen y también un ensayo y luego una valoración curricular ya para la designación”, dijo.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Refirió que esperan que sea un número importante de mujeres las que participen por lo que estarán pendientes de ir desahogando el procedimiento de designación de la consejera de Veracruz.

Expuso que es una convocatoria para mujeres porque actualmente hay solo dos consejeras locales y no se podría tener un órgano colegiado formado por siete integrantes en su máximo órgano de dirección con minoría mujer.

“Hay que recordar que ya hay una ley de paridad en todo y eso significa que, en órganos que no son pares, suelen no ser pares; para evitar el problema del empate, por lo menos debe haber tres mujeres o en su caso, por lo menos tres hombres, pero no menos mujeres de tres (…)”, dijo.

Podrán salir a votar de manera tranquila y segura: Consejera electoral

La consejera electoral del Organismo Público Local Electoral (OPLE) María de Lourdes Fernández Martínez dijo que pese a la situación del Covid-19, la ciudadanía veracruzana podrán salir a votar de manera tranquila y segura el próximo 6 de junio por lo que esperan que no crezca el porcentaje de abstencionismo.

María de Lourdes Fernández Martínez, consejera electoral del OPLE / Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

En entrevista refirió que hay protocolos que ha marcado el Instituto Nacional Electoral (INE) en coordinación con las autoridades sanitarias que serán atendidas a nivel estatal.

“Para que el día de la votación puedan salir y emitir su voto, pero no solo eso, también se estarán aterrizando protocolos para evitar en mayor medida los riesgos de contagio también en los consejos distritales como municipales”, abundó.

Asimismo, dijo esperar que el porcentaje de abstencionismo no sea mayor por la contingencia sanitaria y consideró que será necesario transmitir a la ciudadanía que tomando las medidas sanitarias como la sana distancia, el uso de cubrebocas, careta y gel antibacterial entre otras, se puede evitar en mayor medida algún riesgo de contagio de Covid-19.

Reconoció que en el proceso electoral del estado han tenido que ajustar algunos plazos, con lo que están cumpliendo cabalmente.

“De por sí el proceso tiene matices que lo hacen distinto a otros procesos electorales, el tema de la reforma que a determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue invalidada, esto nos llevó a reducir los plazos, a tener que ajustar los plazos del proceso electoral, la convocatoria de los consejos distritales y municipales se sacaba normalmente a partir de noviembre, ahorita tenemos que estar ajustando los plazos tanto del registro como de las entrevistas”, dijo.

No obstante, apuntó que tienen el mejor de los entusiasmos y todo el compromiso y responsabilidad de que aun con los tiempos ajustados, y la pandemia por el Covid-19 se debe dar certeza de que todas las etapas del proceso electoral se cumplan como lo marca la ley.

“Además el código nos permite de acuerdo con el artículo 18 poder ajustar los plazos de manera justificada y en muchas de estas etapas es lo que se está haciendo, en otras etapas evidentemente atienden más bien incluso a fechas que ya señaló el propio Instituto Nacional Electoral”, abundó.

La consejera electoral exhortó a la población a sumarse a la integración de los consejos distritales y municipales donde habrá salarios de hasta 28 mil pesos mensuales.

Recordó que el pasado 16 de diciembre se instalaron como consejo general y dio inicio el proceso electoral y se aprobaron las convocatorias para la integración de estos órganos.

Expuso que esos consejos estarán integrados por gente de los municipios y distritos cuya principal función es darle certeza y legitimidad al proceso electoral.

“A todas las ciudadanas y ciudadanos que sean mayores de 23 años, pueden participar, el registro está abierto a partir del 17 de diciembre y estará esta oportunidad hasta el 10 de enero para los consejos municipales y hasta el 12 de enero para los consejos distritales”, dijo.

Precisó que se trata de más de mil 600 vacantes a lo largo del estado: 240 para los consejos distritales y 1 mil 382 para los consejos municipales.

Los consejos distritales están conformados por ocho personas: cinco consejeros, de los cuales uno de ellos va a fungir como presidente; una secretaría, una vocalía de organización y una vocalía de capacitación.

En el caso de los municipales, dependiendo del alcance de la cobertura de las casillas, los de arriba de 50, estarán integrados por 5 consejeros, de los cuales uno será presidente más una secretaría, una vocalía de organización y una vocalía de capacitación mientras que, para los más pequeños o que tienen alcance de menos de 50 casillas estarán integrados por 3 consejeros de los cuales uno es presidente, una vocalía de organización y una más de capacitación.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Los sueldos van para los consejos distritales, la presidencia estará ganando aproximadamente 28 mil pesos netos, y las consejerías un poco más de 10 mil 800 pesos mensuales; para el caso de los consejeros municipales, por la misma tesitura que hay distintas coberturas de alcance, pueden ir los sueldos de una presidencia desde los 27 mil pesos aproximadamente a 7 mil 600 y las consejerías desde los 10 mil 400 hasta 5 mil 100 pesos mensuales”, añadió.

Los interesados podrán acceder a la página oficial del Ople Veracruz donde encontrarán la liga de la convocatoria para conformar los consejos.