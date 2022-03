Las políticas públicas, del pueblo y la IP: Carlos Salazar

La responsabilidad de crear las políticas públicas debe recaer en la población y la iniciativa privada no en los gobiernos asegura Carlos Salazar Vargas, profesor universitario visitante y consultor, quien precisa que los gobernantes deben ser solo el puente para gestionarlas y aplicarlas.

En entrevista para Diario de Xalapa, el catedrático colombiano lamenta que, pese al papel fundamenta que tiene en la materia, buena parte de la población no esté dispuesta a participar ya que no se sienten tomados en cuenta en la política. No obstante, reitera que si la ciudadanía no interviene en política esta se convierte en política gubernamental pero no pública.

“El pueblo y la iniciativa privada que son los que genera los recursos que el gobierno recibe y gasta. Estos tres actores son los responsables de tomar las decisiones, pero el gobierno solo como encargado de unir a estas dos partes”, dice. Salazar Vargas quien este sábado impartirá la conferencia magistral “Una nueva forma de ver, entender y hacer política” en la Universidad Metropolitana del Golfo (UMG) reconoce que, de manera general, el campo de las políticas públicas está mal entendido en Latinoamérica al grado de que se está “prostituyendo”. “Si llueve es política pública, si hace sol es política pública, si el presidente estornuda o va al baño, es política pública y no debería ser así. Es una ciencia que debe recobrar su sentido social”, precisa.

Salazar Vargas quien desde hace dos décadas radica en el país explica además otro fenómeno que se ha popularizado en países como Colombia o México y que tiene que ver con presentar a las y los candidatos a puestos de elección como “productos políticos”. Incluso, se asume como responsable de esto que ahora llama “aberración”. “Un producto no puede compararse con un ser humano”, apunta.

Sobre esto añade que, en su afán de lograr cargos, políticos recurren a asesores políticos que han ido “paseándose por el mundo sacando presidentes” quienes les plantean una serie de cuestiones “no éticas” para alcanzar los objetivos. Otros tantos se asesoran de un grupo de personas que les dicen qué hacer, cómo reír y cómo vestir, pero no les aportan más.

“El negocio redondo está ahí, en volverse consultor. Un grupo de jóvenes de buen ver que son asesores en marketing políticos, asesores de candidatos, que les dicen un poco de bobadas que no vienen al caso”. Para el analista político, es un error pensar que el presidente, gobernador o alcalde debe ser una persona que sepa de todo, sino que es necesario que se rodeen de personas que sí sean expertos en diversos campos y que sean ellos los que guíen el actuar de los gobernantes. “Tienen que rodearse bien de lo que llaman asesores de políticas públicas, que no son más que expertos que tengan que ver con las áreas correspondientes. Ver la política en diferente dimensión”, expone

La conferencia magistral “Una nueva forma de ver, entender y hacer política” a cargo de Carlos Salazar Vargas será presentada este sábado 19 de marzo a las 9 de la mañana a través de los canales de la Universidad Metropolitana del Golfo.