Las tiendas de las esquinas, la mejor opción para las compras de último momento

¿Olvidó usted comprar algo para la cena navideña? No se apure, lo más importante es no entrar en pánico, respire y piense dónde lo vio, quizá por la premura no puede ir hasta allá, sin embargo hay diversas opciones. Piense en la tienda más cercana a su domicilio.

Las tiendas de las colonias suelen estar bien surtidas en estas fechas, pues los propietarios saben que esta es su oportunidad para mover su dinero y rehabilitar su economía.

Local

Si en el centro comercial usted podría ahorrar unos pesos, lo mejor es optimizar su tiempo y dinero, por lo que le resultará más práctico comprar en la tienda de la esquina, donde si bien no encontrará los mismos precios, sí ahorrará tiempo, estrés y recursos, pues no tendrá que pagar taxi, que además este día es casi imposible encontrar uno desocupado, o el pasaje de autobús que también le haría perder tiempo en la espera y el traslado debido al tráfico.

Comprar en la tienda, mercado o plaza más cercanos es la mejor opción. Los productos están frescos gracias a que la demanda aumenta, aunque cuestan uno o dos pesos más sigue siendo mejor, sin embargo las apariencias engañan ya que muchos de los productos que en el supermercado tienen un precio que usted paga sin objetar, en el mercadito vale menos.

Como ejemplo, el jitomate en el supermercado vale 30 pesos el kilo, en el mercado o en la verdulería lo puede encontrar desde 24 pesos, de acuerdo a la calidad, usted ahorra alrededor de 6 pesos, porque el de pacotilla este día amaneció entre 20 y 23 pesos.

La cebolla que en el supermercado vale 36 pesos el kilo, en la verdulería de la esquina cuesta entre 28 y 30 pesos. El kilo de plátano que en estos comercios vale 19 pesos, afuera del mercado cuesta 15 pesos la penca de dos kilos. La zanahoria que vale 15 pesos el kilo, en el mercado la consigue entre 10 y 12 pesos y la papa que en el supermercado vale 26 pesos, la puede conseguir alrededor de 22 pesos el kilo, de acuerdo a la verdulería de su preferencia.

Lo mismo sucede con las especies, pasas, ciruela pasa y nuez, hay un ahorro sustancial al adquirirla a granel en los mercados de la ciudad, en las abarroteras de las colonias e incluso en la tienda de la esquina, pues usted sólo comprará la cantidad que necesita.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Asimismo es recomendable comprar las especies en las abarroteras, pues hay un ahorro significativo, de hasta 20 por ciento, sin embargo este día las colas son tan largas que la mejor opción es correr a la tienda de la esquina y adquirirlas por unos centavos más, pues su precio sube entre 50 centavos y un peso, además hay la opción de comprar desde 5 pesos la bolsita con 30 gramos.

Respecto a las bebidas, ni hablar, hay una inmensa variedad en el mercado, también en las abarroteras se encuentran productos más económicos, donde usted puede ahorrar alrededor de 20 por ciento, pues la sidra que vale 80 pesos en el mercado, usted la encuentra en 120 en el supermercado.

Los vinos sí mantienen un precio promedio de 140 pesos la botella, aunque hay ofertas y se pueden encontrar desde 115 pesos, sin embargo aquí la marca sí importa, pues cada bebedor tiene su favorito y éstos alcanzan precios de entre 250 y 290 la botella.

Los comercios de las colonias también esperan captar al mayor número de clientes, por lo que se muestran bien surtidas, por lo que si olvidó usted algo, no se preocupe porque en éstas encontrará de todo, además que las grandes empresas les dejan promociones para que el consumidor obtenga el mejor beneficio.

Gran oferta reduce precios

Si no tuvo tiempo de comprar el regalo que desea dar, aún es tiempo, las papelerías, tiendas de ropa, boneterías y jugueterías están abiertas desde temprano y cerrarán alrededor de las 10 de la noche, por lo que aún hay tiempo para adquirir las prendas, zapatos, perfumes, bisutería a buen precio pues la oferta es enorme, sólo hay que acudir a la plaza más cercana y comprobarlo. Los comerciantes, formales e informales, ofertan una gran variedad de productos a precios accesibles, de manera que un juguete se puede adquirir desde 20 pesos, una gorra y bufanda con motivos infantiles valen 90 pesos, una playera con los dibujos de moda cuesta entre 59 y 79 pesos. Los zapatos se pueden encontrar desde 200 pesos, pero hay ofertas y el cliente se puede llevar dos pares por 350 pesos.