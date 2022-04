Es pilota de carreras: "detrás de un casco no hay género"

Veracruz, Ver.- Proveniente de una familia de pilotos de autos de carreras, Laura Sanz Ortíz es la primera mujer veracruzana corriendo a nivel profesional impulsada por su padre el reconocido Gerardo Sanz Canal “El Tiburón Volador”.

Con 37 años, Sanz Ortíz es actualmente una de las corredoras en la Copa Notiauto donde más del 90 por ciento de los competidores son hombres.

En entrevista para Diario de Xalapa, la veracruzana relata que aunque nació con “olor a llanta quemada y gasolina” debido a que su padre y su abuelo, ya practicaban el deporte del automotor, sus inicios dentro de este mundo se dieron cuando tenía entre siete u ocho años en los llamados “Gocart”, midiendo apenas ese talento que ya traía en la sangre.

Cultura Con sus ilustraciones Atenea Castillo defiende a 21 mujeres destacadas

“Somos toda una generación de pilotos que empezó con mi abuelo Rafel Sanz, de ahí siguió mi papá, Gerardo Sanz Canal con 20 campeonatos y es el que ha impulsado nuestras carreras, mi hermano Gerardo, mis primos Ricardo Sanz, Ángel Delfín, y yo que soy la única mujer en la familia que me aventé, que me apasiona, nos apasiona a todos, porque siempre nos reunimos a ver las carreras”, destaca.

En un nivel más avanzado, debutó a los 11 años participando en competencias profesionales y algunos campeonatos nacionales en México y a los 15 años fue que se subió a un auto profesional.

“Como a los 15 ó 16 años fue que me subí ya a un auto profesional, estuve en un par de carreras, lo dejé un poco por seguir en los Gocard todavía, también un tiempo me enfoque en la escuela para terminar mi universidad y después regresé a la Copa Notiauto, actualmente es mi quinto año, el campeonato consta de 10 fechas a nivel nacional con sedes en Puebla, Pachuca, Ciudad de México, Querétaro van cambiando las pistas, es una de las mejores competencias que hay a nivel nacional, estoy muy contenta y esperamos salir campeones”, afirma.

Leer más: Unen fuerzas para publicar este libro en lenguas originarias

Laura Sanz, menciona que aunque el deporte del automotor está más relacionado con los varones, cada vez hay más mujeres que se interesan en participar.

“En el 2021 fui la única mujer de mi categoría, este año en la categoría Copa 1.8 somos dos mujeres, cuando empecé en la superturismo 2019 también fuimos dos mujeres únicamente pero siempre hemos dicho que detrás del casco no existen géneros, las competencias son mixtas y te permiten medir tu nivel y demostrar que no hay diferencias” refiere.

En ese sentido, al ser un ambiente de más hombres, Laura reconoce que se ha tenido que enfrentar a hombres que la han llegado a señalar por el hecho de ser mujer en un mundo donde más del 90 por ciento son varones.

Menciona que aunque el deporte del automotor está más relacionado con los varones, cada vez hay más mujeres que se interesan en participar | Raúl Solis | Diario de Xalapa

“Me he enfrentado a hombres que me señalan, que literal no me quieren, me tiran cuestionado del por qué estoy ahí, me han echado el auto, me han pegado a propósito, me han querido sacar, pero también me he enfrentado a hombres que se me acercan, me dan la mano, me felicitan porque me admiran como piloto, que admiran mi forma de manejar, el valor que tengo, que me felicitan por ganar campeonatos, te enfrentas a dos tipos de situaciones pero lo malo hay que dejarlo fluir y me quedo con los bueno que me ha hecho ser más fuerte”, afirma.

Dentro de su carrera con más de 90 participaciones, Laura también ya ha tenido algunos accidentes, pero en todos por fortuna ha salido ilesa, ya que en cada carrera supera los más de 200 kilómetros por hora, llegando casi a los 230.

Asegura que antes de cada participación, su ritual es encomendarse a Dios y pedir que sea una carrera limpia, que todos los competidores salgan ilesos y que en caso de sufrir algún percance pueda salir caminando.

Laura también ya ha tenido algunos accidentes, pero en todos por fortuna ha salido ilesa, ya que en cada carrera supera los más de 200 kilómetros por hora, llegando casi a los 230. | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

"Es un deporte riesgoso, si he tenido algunos accidentes, nada de gravedad, más que nada contactos de carrera, la Federación Internacional de Automovilismo tiene muchas reglamentaciones, tu equipo debe estar homologado, tu vestimenta, tu casco no debe pasar de más de cinco años porque pierde su fuerza ante accidentes, es un traje especial que te protege de quemaduras y yo en cada participación siempre me encomiendo a Dios le pido que no me abandone”, explica.

Aunque Laura trae a cuestas un legado muy importante de triunfos en el automovilismo por su abuelo y su padre, asegura que su profesionalismo y valentía, le han permitido seguir avanzando e incluso le han abierto otras puertas para mantenerse y ser la única veracruzana piloto a nivel profesional.

“Soy la única mujer veracruzana compitiendo en el automovilismo a nivel profesional, en los Gocard si había otras chicas pero todas crecen y toman rumbos diferentes, pero yo las invitó a que se prueben, ya hay muchos patrocinadores que piden mujeres para competencia es una gran oportunidad”, asevera.

Su ritual es encomendarse a Dios y pedir que sea una carrera limpia, que todos los competidores salgan ilesos y que en caso de sufrir algún percance pueda salir caminando | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Mientras conversa con la reportera, Laura muestra muy orgullosa todos los títulos y trofeos que se encuentran en una habitación de la casa de sus padres, donde asegura que es el rincón de encuentro familiar para ver por televisión las competencias de carreras de autos.