Laura vive calvario por falta del Seguro Popular

La señora Laura Nicolás tiene 51 años y un problema en el corazón, "lo tiene muy grande". La situación se complicó porque le dio neumonía y tiene un problema en el hígado.

Recién empezó con malestares y sus hijos, aún con sacrificios, la llevaron a un cardiólogo al hospital Los Ángeles quien no les advirtió que tenía que ser internada ni que tenía problemas en los pulmones, lo que complicó todo.

Local “Tenemos que aguantarnos nuestras tripas para comprar el medicamento que nos hace falta", dicen pacientes de cáncer

Tras darlo a conocer con sus familiares y amigos, pudieron conseguir prestado un tanque de oxígeno que requería pero como no mejoraba la llevaron al hospital de Coatepec y ahí fue donde la internaron y les dijeron que dada la gravedad, debió haber sido internada con anterioridad pues necesitaba el oxígeno.

Después de eso y ante lo delicado que se encontraba la canalizaron al Hospital Regional "Dr. Rafael Lucio" donde lleva tres días internada.

Su estado es delicado y pese a los escasos recursos económicos de sus seis hijos, han tenido que hacer todo tipo de sacrificios para poderle comprar sus medicamentos.

Al ser una familia numerosa han podido turnarse para cuidar día y noche de su madre y estar pendiente de conseguir los fármacos que no tienen en el hospital e incluso cooperar para poder adquirirlos.

Nosotros tenemos medicamentos que ya le habíamos comprado de casa, pero necesitaba uno que no tenían en el hospital y lo tuvimos que comprar el sildenafil es uno dijo su hija

Local Señalan que ampolletas para quimioterapias sí llegan a tiempo

Narró que otro de los medicamentos que necesitan y con los que no cuenta el hospital, es la claritromicina y aunque su costo no es alto, son fármacos que debe estar tomando constantemente y algunos otros sí llegan a los mil pesos.

La mayoría de sus hijos son amas de casa o campesinos pero tienen claro que "primero es la salud porque el dinero como quiera lo consigue uno", indicó.

Señaló que como ella hay decenas de personas en las afueras de ese nosocomio que cuestionan la desaparición del Seguro Popular y piden al gobierno federal pensar en quienes son de escasos de recursos y están allí porque no tienen oportunidad de pagar los servicios de un hospital particular y que se ven en la necesidad de endeudarse para cubrir los gastos.

Venimos mucha gente que no tenemos dinero, no tenemos para el carro, para ir a comer, no es justo, hay mucha gente que no tenemos. Si quitan el Seguro Popular qué vamos a hacer, a dónde nos van a mandar, pedimos al gobierno que piense que nos hace mucha falta. Él (el presidente Andrés Manuel) no lo ve ahorita porque él tienecriticó Magdalena Zapata