Le dan la vuelta a ley seca y se dispara venta ilegal de cerveza

La ley seca durante los fines de semana, decretada debido al Covid-19, ha detonado la venta clandestina de cerveza en Xalapa. A través de redes sociales, grupos de ventas por whastapp e incluso en la calle se ofrecen todas las marcas de cerveza burlando así una normativa que, según algunos xalapeños, no ha servido para disminuir los casos del Covid-19 en Xalapa. Juan es mesero en un bar de Xalapa; sin embargo, con la llegada de la pandemia de Covid-19 a la entidad y el cierre del negocio en el que trabajaba sus ingresos disminuyeron drásticamente. Y es que, aunque sigue recibiendo una ayuda económica por parte de su jefe, cerca del 80 por ciento de su ingreso mensual dependía de las propinas que ya no recibe.

Esto lo llevó a diseñar un plan de venta de cerveza, dejando de lado la Ley Seca que hay en Xalapa. Todas las tardes, Juan se traslada en un vehículo a las afueras de una tienda de autoservicio que se ubica en un conocido fraccionamiento, busca estacionamiento y espera pacientemente la llegada de clientes. “La gente ya me reconoce y sabe que ahí traigo ‘mercancía’ y que si ya no alcanzan a llegar a la hora antes de que dejen de vender pues pueden contar conmigo”, asegura entre risas.

Local Continúa la vigilancia para que se respete Ley Seca

Aunque al inicio visitaba varios lugares durante la tarde y noche, después de unos meses decidió quedarse en un solo punto. Cuenta que su estrategia es buscar a los clientes que llegaban con envases de cerveza o escuchar las pláticas de los clientes –en su mayoría jóvenes- que se quejaban de que no habían podido comprar porque habían llegado tarde o porque no había venta.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

También diseñó un par de carteles que sugieren la venta clandestina, sin embargo reconoce que esto resultaba algo peligroso ya que en la zona en la que vende pasan patrullas. Aunque ya no los usa, los letreros de “Llegaste tarde, aquí no hay hora” y “¿No encontraste lo que buscabas? Yo lo tengo” siguen en su vehículo.

Juan reconoce que la actividad que está realizando contraviene lo establecido por el Ayuntamiento de Xalapa; sin embargo, señala que la gente que busca cerveza la va a encontrar ya que en los municipios aledaños no existen restricciones en la venta. “Yo les digo que se vayan a su casa y que no es tiempo de hacer fiesta porque esto del coronavirus nos está afectando a todos, pero la verdad es que esto me ayuda a mí para sacar adelante a mi familia”, justifica.

El mesero xalapeño asegura que el precio que da a los productos es “justo” y que a diferencia de otros revendedores “no se mancha con los clientes”. Cuenta que tiene garantía de que la lata de cerveza cuesta sólo 10 pesos más que en el súper afuera del cual vende. Incluso, les explica a los clientes que desplazarse a Emiliano Zapata o Coatepec les resultaría más costoso por lo que se trata de un negocio, dice, justo para ambas partes. “Yo les digo ‘entra a ver cuánto cuesta la cerveza que quieres’ y vas a ver que sólo son 10 pesos más por lata. Porque además traigo variedad de marcas y latas chicas y grandes, o sea surtido el negocio”.

Local ¿Sigues con fiestas en tu casa?; en Xalapa podrían sancionarte

Aunque sabe del riesgo que corre al realizar esta actividad, Juan explica que se trata de la última opción que tiene para sacar adelante a su familia. Además, asegura que a sus clientes les pide respetar la sana distancia, usar cubrebocas y mantenerse en casa celebrando en familia. “Yo sí les digo que a su casa y que se cuiden, porque al final a todos nos perjudica que esto siga avanzando en Xalapa”, concluye.

DOS CHELAS COMO MÁXIMO

Con el día de la cerveza se antoja celebrarla, pero en tiempos en los que cuidar la salud es tan importante, los especialistas recomiendan la moderación en su consumo. Y es que, de acuerdo al nutriólogo Luis Ángel Rivera Rodríguez, el consumo excesivo de cerveza no solo puede contribuir a la aparición de enfermedades en el hígado sino también te hará ganar peso y, por ende, hacerte más susceptible a otras enfermedades. El especialista médico explica que la cerveza contiene una gran cantidad de azúcares que nuestro organismo convierte en grasa y que, dependiendo de cada organismo esta grasa se puede acumular en mayor medida en el área abdominal lo que representa un riesgo mayor. “La llamada panza chelera que se le llama no es más que la grasa acumulada e incluso la inflamación del hígado por este exceso”, alerta.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Además del sobrepeso, explica el nutriólogo, el consumo de más de dos cervezas a la semana aumenta el riesgo de desarrollar problemas como hígado graso. “Lo que se recomienda es que se consuma con moderación, una vez a la semana y máximo dos cervezas de 355 mililitros además de que el consumo se acompañe de una dieta saludable y se haga ejercicio”, precisó.

Local ¿Tomas la copa que te sirven sin revisar?, cuidado, van 14 muertos

Rivera Rodríguez señala que a la hora de beber no solo se debe cuidar la ingesta de cervezas sino también la botana o comida que se consume en bares y restaurantes. Y es que, reconoce que en muchos establecimientos la carta de alimentos está conformada por productos sumamente calóricos que pueden traer consecuencias negativas a la salud.

Recomienda que en la medida de lo posible se pidan botanas como palomitas, cacahuates, pistaches o semillas de girasol que pueden resultar más saludables que la comida chatarra o los chicharrones que se ofrecen en bares. Por cuanto hace a la comida, explica que las alitas pueden ser una buena opción para comer siempre.