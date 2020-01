Le quitan privilegios a autos en Xalapa; gana el peatón

Por años, en Xalapa y otras ciudades del país, se ha atendido y privilegiado el vehículo. Las calles se han construido pensando en los automóviles pero ahora es una demanda ciudadana revertir esa situación.

Y es que en la construcción de calles con las que se pensaba en los vehículos, se dejaba de lado incluso si tenía banqueta o si era lo suficientemente amplia para que pudiera caminar una persona; ello pasaba a segundo término.

Aun más, en muchos lugares sucede que el único espacio de banqueta está obstruido por un poste de alta tensión, de teléfono o un anuncio comercial.

El jefe del área de Movilidad del Ayuntamiento de Xalapa, Alfonso López Pineda dijo que es una demanda ciudadana revertir esa tendencia lo que en la ciudad se ha intentado hacer desde hace algunos años.

No quiere decir que no se tenga que construir pavimento para los vehículos, pero antes que pensar en eso, hay que darle el espacio necesario a los peatones y que el espacio sea una superficie lo suficientemente amigable para que cualquier personas, de cualquier edad, o que si requiere de sillas de ruedas, tenga la posibilidad de moverse

Contrario a lo que sucede, las banquetas tienen que ser tan amplías como se pueda. No debe haber un límite. Incluso se está trabajando en tener calles completas con lo que se busca redireccionar las grúas para que todos quepan.

“Que haya espacio primero que nada para el peatón, si hay posibilidad para vehículos no motorizados, con carriles exclusivos para transporte público y también para el vehículo particular. Pensar que la calle es para todos”.

Pero se trata de una tarea difícil porque no en todos los casos se puede dar espacio para todos; no obstante, paulatinamente se busca hacer crecer esa tendencia e ir recuperando espacios que la gente se ha apropiado pensando de forma individual.

“Nos han cuestionado que por qué queremos privilegiar a las personas en silla de ruedas, si por esa zona no pasa nadie; y es creíble que nadie pase porque no tiene condiciones para pasar. Cómo hacemos que pueda pasar una persona, si no puede pasar y bastaría con que hubiera una sola que ya pudiera salir para sentir que estamos haciendo más equilibrada la movilidad para todos”, añadió.

Acciones

El gobierno municipal está trabajando en buscar un equilibrio en ese sentido y paulatinamente se están aplicando medidas para retirar objetos en la vía pública que obstaculicen al peatón; cocheras habilitadas en banquetas que no tienen porqué existir y que en otros casos, sirven como exhibición de vehículos en venta permanentemente en la banqueta, mientras que el peatón se tienen que bajar a la calle.

Una de las primeras intervenciones fue en la calle Aldama donde se colocaron señalamientos para respetar un espacio para el peatón.

Allí la mayor parte del tiempo está despejado de vehículos pero no falta el conductor que se apropia de ese espacio pese a que está señalizado pues fue pensado en los peatones o personas con sillas de ruedas.

Apuntó que como esa, habrá algunas otras intervenciones dado que la respuesta ha sido positiva y se han hecho algunas peticiones a la autoridad para sumarlas, lo que tendrán que ser valorado.

Se trata de intervenciones urbanas a muy bajo costo, de rápido efecto y con lo que se está atendiendo a ciudad, añadió.