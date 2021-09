Le responde auditora general del Orfis a diputado Cazarín

La auditora del Organismo de Fiscalización Superior (Orfis) Delia González Cobos pidió que se señale cuáles son los presuntos actos de corrupción dentro del organismo.

Recientemente el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local (Jucopo) Juan Javier Gómez Cazarín, negó que sea asunto de su “imaginación” la presunta corrupción al interior del Orfis pues reiteró que ha notado que funcionarios del organismo, con sueldos de 20 mil pesos, tienen propiedades como vehículos de lujo de medio millón de pesos.

Leer más: 31 de los 35 magistrados del Poder Judicial aceptaron reducirse el salario

“Desafortunadamente abajo hay empleados que puedo decir que tienen un sueldo de 20 mil pesos y tú los ves con carros de medio millón de pesos, de 600 mil pesos; es imposible. Lo que pasa es que se aprovechan de esta temporada para limpiar a municipios y hacer acuerdos y luego les dejan toda esta tierra a los diputados y es totalmente falso”, dijo en entrevista.

Local Hay que aclarar destino de 2 mil 636 millones, confirma Congreso

Al respecto, González Cobos pidió “que nos digan cuáles son y nosotros vamos a investigar directamente”.

Expuso que cada vez que reciben alguna queja o denuncia, la atiende directamente para evitar que haya alguna conducta indebida.

“Cada vez que me dicen que el personal está haciendo algo irregular yo misma, directamente estoy atenta a eso, que no se preste a ninguna mala interpretación, que no se realice ninguna conducta indebida”, dijo.

Expuso que por cualquier situación que se detecte se interpondrá la denuncia correspondiente.

No queremos que en el Orfis se den prácticas irregulares con el órgano que revisa, qué calidad moral tendríamosDelia González Cobos | auditora del Organismo de Fiscalización Superior

Por ello, refirió que, si bien es una preocupación del diputado, están dispuestos a corregir lo que sea necesario.

Delia González Cobos, auditora del Organismo de Fiscalización Superior (Orfis)/Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Llevar a cabo prácticas así, deliberadamente y a la vista, eso no, al menos yo, no lo hago, si en el pasado se hacían esas prácticas, no es en este tiempo que se estén llevando a cabo, desde que llegué la instrucción hacia todos ha sido en ese sentido, necesitamos un comportamiento ético al más alto nivel, como órgano fiscalizador que somos, tenemos que tener un comportamiento a la altura, los veracruzanos lo están pidiendo y si a nosotros nos corresponde revisar el ejercicio del gasto, estamos obligados a cumplir la ley”, dijo.