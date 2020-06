Le responden a Nahle: No pagaremos tarifas caras a CFE

Ante el anuncio que hiciera la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, respecto a que no habrá reducción de tarifas ni condonación de pagos en los servicios de energía eléctrica para Veracruz, las asociaciones de resistencia de No Pago se mantienen activas y en la exigencia del “borrón y cuenta nueva”, así como la asignación de la tarifa preferencial 1F.

Tiene más de dos décadas que familias veracruzanas, sobre todo aquellas que se ubican en un perímetro de hasta 60 kilómetros de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde y las que se ubican en localidades donde las temperaturas superan los 36 grados centígrados, iniciaron la lucha de resistencia del No Pago de energía eléctrica sin que a la fecha puedan conseguir una de sus principales demandas: la reclasificación de las tarifas.

Son más de 60 mil familias divididas en 200 comunidades de 23 municipios, entre ellos Emiliano Zapata, Actopan, Alto Lucero, Úrsulo Galván, Juchique de Ferrer, Puente Nacional, Vega de Alatorre, Acayucan, Cosoleacaque y Coatzacoalcos, las que decidieron dejar de pagar el servicio de energía eléctrica, dado lo elevado de los recibos y las presiones del personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que intenta restringir el servicio.

Son varias las acciones que se han generado para lograr que las autoridades estatales y federales cumplan con lo estipulado en la ley; sin embargo, los líderes de este movimiento aseguran que las respuestas son nulas y las acciones de la CFE afectan a los pobladores, por lo que podrían tomar medidas drásticas como la toma de carreteras o la presentación de un amparo colectivo.

En el municipio de Alto Lucero se encuentra la asociación Ciudadanos Costeños Unidos, cuyo representante es Norberto Márquez Molina, quien dio a conocer que no han bajado la guardia y seguirán exigiendo una tarifa de cobro justa para las familias que se encuentran en el perímetro de 16 kilómetros de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.

Adelantó que en caso de que la CFE tome medidas como denuncias, corte del servicio o ultimátum hacia quienes no han cubierto el pago de la energía eléctrica, se tendrá que hacer la toma de carreteras e incluso algunas acciones más drásticas.

“Nosotros nos vamos a mantener en el no pago hasta que se nos asigne la tarifa y si Comisión nos aprieta tomaremos medidas extremas como la toma de carreteras y haremos todo lo posible para que nuestra gente sea beneficiada”, dijo.

Refirió que entre las asociaciones de defensa del No Pago siempre han estado organizadas para poder actuar en caso de que la CFE afecte a los ciudadanos que desde hace algunos años no cubren el costo del servicio.

Indicó que el Gobierno del Estado no ha respetado los convenios que se hicieron con las asociaciones defensoras de este movimiento, ya que había acordado que la administración estatal pagaría la deuda de los ciudadanos, que a la fecha asciende a alrededor de 650 millones de pesos, y se aplicaría la tarifa preferencial.

“Lo que dice ahora la secretaria de Energía no fue lo que me dijo cuando ella era candidata, nos dijo que la apoyáramos que iban a bajar las tarifas, ahora se ponen en el plan de apretarnos. Gobierno del Estado nos ha excluido, no se han respetado los acuerdos y ahora nos dicen que debemos pagar, pero es algo que no haremos”, expuso.

Manifestó que ya establecieron comunicación con el senador por Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, a quien le externaron la preocupación sobre la asignación de la tarifa preferencial y quien ha defendido el tema desde hace varios años.

Estamos buscando la oportunidad de reunirnos con él para establecer las medidas a ejercer en el tema, ahora es un poco complicado por lo de la pandemia, pero con él ya hemos trabajado, tiene el interés de conseguir la tarifa preferencial porque sabe que Veracruz no es plato de segunda mesa y si eso se ha aplicado en otros estados como Tabasco, no vemos por qué no pudiera hacerse acá.

Recordó que al movimiento que se inició en la zona costera, ubicada en el Golfo de México, desde hace trece años se han unido más de 4 mil 500 familias de 103 comunidades.

El adeudo que se tiene en esa zona equivale a la fecha a unos 250 millones de pesos, ya que el resto, de alrededor de 400 millones de pesos corresponde al movimiento de resistencia “La Leyenda de Chucho el Roto” dirigida por Francisco Fernández Morales, conocido como “El Potro”, en el municipio de Actopan.

Las peticiones de los pobladores que se ubican en el perímetro de 16 kilómetros de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde y quienes consideran que se encuentran en peligro permanente son: la reclasificación de las tarifas, el “borrón y cuenta nueva”, mejoras en las rutas de evacuación y el retiro de las órdenes de aprehensión en contra de aquellos que permanecen en la lucha.

“Al aplicarse la tarifa preferencial todos empezaremos a pagar, no queremos que nos regalen nada, pero sí consideramos que tenemos derecho a una modificación porque Veracruz es el mayor productor de energía a nivel nacional y de igual manera tenemos la planta nuclear que está cerca de nosotros, nos encontramos en una zona de riesgo y creo que merecemos eso. Si ya hubo resultados para Tabasco, Veracruz no tiene por qué ser menos”, opinó.