Lectura sin pretensiones: el proyecto que busca fomentarla

Veracruz, Ver.- De forma independiente Saúl Gibrán Pizarro Cervantes, licenciado en Derecho de profesión, ha venido impulsando la lectura a través de un programa denominado “Lectura sin pretensiones” establecido en municipios como Veracruz, Boca del Río, Paso de Ovejas, Orizaba, la Ciudad de México y próximamente Xalapa.

En entrevista para el Diario de Xalapa relata que su amor por la lectura nació desde muy joven, iniciando como voluntario en el Programa Nacional de Salas de Lectura impulsado por el entonces gobierno de la República, pero que en la actualidad fue desplazado por la presente administración.

Junto con amigos y familiares empezó con sesiones de lectura dirigido a todas las edades y al paso de los años se incorporó como voluntario en el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC).

“En el IVEC empecé desde las escaleras, desde algunos espacios a reunir amigos que querían leer, yo aún no sabía en qué me metía, simplemente era el placer de disfrutar de la lectura pero el Programa Nacional de Salas de Lectura era un proyecto muy noble que capacitaba a las personas que querían compartir historias, nos dotaban de un acervo y a partir de una serie de cursos nos daban herramientas para el manejo del público, éramos puros voluntarios, no recibíamos ninguna contribución, pero desafortunadamente con la llegada de Morena desapareció, se mantuvo vigente por casi 20 años”, explica.

Menciona que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía coloca a Veracruz como una de las zonas con menos niveles de lectura, ya que solo cuatro de cada 10 personas tienen este hábito.

Para el caso de la zona conurbada se tiene una percepción aún menor, pues se cree que al ser una conurbación costera con más inclinación a la fiesta no se tiene el hábito de la lectura, sin embargo, esta afirmación a su parecer es falsa, ya que afirma que la gente sí lee pero lo hace de una manera más íntima y privada.

“En Veracruz hay muchos lectores pero en un acto más silencioso, íntimo y personal que quizá no tiene tanta visibilidad y vitrina pero existe, a lo largo de estos 15 años de trayectoria te puedo decir que he hecho más de 2 mil sesiones de lectura, ha habido proyectos muy interesantes como el Paralibros, donde se colocaron libros en las paradas de autobuses para que la gente pudiera llevarse uno, desde policías, vendedores, boleros; hubo mucha participación creando una comunidad”, recuerda.

Ha venido impulsando la lectura a través de un programa denominado “Lectura sin pretensiones” / Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

El también profesor de un colegio particular de la zona revela que de acuerdo a sondeos de clubes de lecturas, los adultos mayores son la población que más disfruta de la lectura y los temas más recurrentes son la novela romántica y la poesía.

En el caso de los adultos jóvenes de entre los 25 a 45 años, debido al trabajo y la rutina diaria leen menos de un libro por año y en los infantes la cifra es parecida, aunque hay excepciones de niños que por medio de sus equipos electrónicos descargan algunas obras literarias.

Un dato importante que arroja mientras conversa es que durante el periodo de la pandemia aumentó el índice de lectura, principalmente en las amas de casa, que se inclinan por novelas y textos de superación y autoayuda, que son un camino o puente hacia libros de mayor complejidad.

Incluso asegura que en los asilos se recurrió mucho a la lectura como una actividad para tener ocupada a su población, luego de que se suspendieran las visitas familiares.

En el caso de los adultos jóvenes de entre los 25 a 45 años, debido al trabajo y la rutina diaria leen menos de un libro por año | Foto: Pixabay

Actualmente Pizarro Cervantes cuenta con 12 salas de lectura como parte de su movimiento “Lectura sin pretensiones”, de las cuales seis se ubican en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, una en la población de Tolome, en el municipio de Paso de Ovejas, y una en Orizaba; las demás en la Ciudad de México y próximamente se abrirá una más en Xalapa.

Este proyecto está dirigido a la población en general que cada 15 días se reúne para una sesión de lectura ya sea en escuelas o domicilios particulares para fomentar este ejercicio; hay salas de niños que parten de los cinco a siete años, el grueso de la población son adolescentes de entre 15 a 17 años y hay algunas salas para adultos mayores.

Junto con amigos y familiares empezó con sesiones de lectura dirigido a todas las edades / Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Todos los interesados en sumarse a este proyecto pueden hacer contacto a través del correo electrónico saul_pizarro@hotmail.com o en las redes sociales @saul_pizarro, en twitter, y Literatura sin pretensiones en Facebook.