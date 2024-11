Firman decálogo legisladores de Morena: se comprometen a no mentir, no robar y no traicionar

Lo anterior se llevó a cabo durante la Asamblea Informativa de Morena denominada “La Reforma Judicial Va”, en el World Trade Center de Boca del Río

El decálogo de Morena que los compromete a llevar las siglas del partido y movimiento con respecto a cada uno de sus postulados de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo / Foto: Cortesía / Congreso del Estado de Veracruz

Boca del Río, Ver.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Esteban Bautista Hernández junto con diputados federales y senadores por Veracruz, firmó el decálogo de Morena que los compromete a llevar las siglas del partido y movimiento con respecto a cada uno de sus postulados de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Lo anterior se llevó a cabo durante la Asamblea Informativa de Morena denominada "La Reforma Judicial Va", en el World Trade Center de Boca del Río. En el evento estuvieron presentes la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján y la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García, quienes también plasmaron sus rúbricas. En el evento estuvieron presentes la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján y la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García / Foto: Cortesía / Congreso del Estado de Veracruz Te puede interesar: TEV declara inexistencia de violencia política contra Dorheny García Cayetano El secretario de Organización del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Beltrán, estuvo en el evento, en el que se dieron cita alrededor de 15 mil personas simpatizantes y militantes morenistas de todo el estado. Local Militantes de Morena se reúnen en Boca del Río para asamblea informativa La dirigente nacional de Morena sostuvo: "estamos listos para pintar de guinda este estado para el próximo año, donde se renovarán las 212 presidencias municipales". Mientras que la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García aseguró que Veracruz es una de las entidades con mayor geografía electoral y que por lo mismo hay mayor participación política. Precisó que Morena no tiene dueño, porque es un instrumento al servicio del pueblo. Además, señaló que a través de esa organización se va a exponenciar aún más su crecimiento con orden, al tiempo que consolidarán el segundo piso de la Cuarta Transformación. Leer más: Morena busca tener un padrón de 10 millones de militantes en el país Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Esteban Bautista Hernández / Foto: Cortesía / Congreso del Estado de Veracruz De igual manera el coordinador de la Jucopo, Esteban Bautista Hernández asistió a la reunión organizativa que se llevó a cabo con senadores, diputados federales y locales, donde estuvieron presentes enlaces de Morena de todo el estado de Veracruz.

