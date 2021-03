Lento avance del proyecto Corredor Interoceánico

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), uno de los megaproyectos impulsados por el actual Gobierno Federal, aún no otorga incentivos ni facilidades fiscales para atraer inversión que detone el desarrollo económico y social en la región que comparten los estados de Oaxaca y Veracruz.

Dentro de los objetivos que persigue el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 4 de agosto de 2020, es la creación de Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) a lo largo del Istmo de Tehuantepec, los cuales contarán con incentivos para atraer a los inversionistas.

No obstante, hasta el 25 de febrero, el organismo público descentralizado CIIT reporta que los polos y los sitios aún no se definen.

La Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social, vía la Plataforma Nacional de Transparencia, informa que el Corredor Interoceánico ya inició acciones de adquisición de tierra para la posible instalación de los polos, particularmente el Polo de Desarrollo de Texistepec, aunque actualmente los análisis se encuentran en proceso.

Por lo anterior, indica, no se cuenta con compromisos formales respecto de las posibles empresas que podrían aterrizar en cada Polo de Desarrollo para el Bienestar.

Asimismo, al no definirse aún los polos de desarrollo, no se cuenta tampoco con la estrategia de seguridad considerada para garantizar su operación. Hasta el momento no existe un análisis de riesgos y amenazas para el establecimiento del Corredor Interoceánico.

De igual manera no se han otorgado incentivos fiscales para atraer inversión a la región del Istmo de Tehuantepec, aspectos necesarios para generar bienestar a la población.

La CIIT indica que se han celebrado reuniones de trabajo con la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) y el SAT (Servicio de Administración Tributaria) para definir conjuntamente una propuesta de paquete de estímulos fiscales, incluyendo facilidades en materia aduanera para los inversionistas que se instalarán en los Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebi).

Dicha propuesta de Decreto, para instrumentar los estímulos fiscales, está sujeta a la aprobación de la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Presidencia de la República.

A la fecha no hay empresas que hayan solicitado establecerse en los Polos de Desarrollo para el Bienestar.

Por tanto, el CIIT no cuenta con resultados en montos de inversión productiva derivado de la promoción de la plataforma logística, por la que en el ejercicio fiscal 2020 se erogaron 5 millones 236 mil 389.68 pesos por concepto de servicios de producción y difusión de mensajes de la campaña “Programa del Istmo” versión “Bienestar”, en medios impresos, radio y diversos formatos.

Sobre la proyección estimada en cuanto a la rentabilidad del CIIT en términos de aportación al PIB (Producto Interno Bruto) estatal de Oaxaca y Veracruz, así como al PIB nacional, actualmente Veracruz contribuye con el 4.7 por ciento del PIB del país, Oaxaca aporta el 1.5 por ciento.

Las autoridades federales proyectan que para el 2050, el PIB generado por el Corredor Interoceánico será de 1.6 por ciento adicional al PIB de México, lo que representará el 240 por ciento de incremento en el PIB per cápita de los habitantes del Istmo de Tehuantepec.

LO QUE FALTA

El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec tiene como objetivo impulsar el crecimiento de la economía regional “con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano”, su eje central será el Corredor Interoceánico que aprovechará la posición del Istmo para competir en los mercados mundiales de mercancías, a través del uso combinado de medios de transporte.

Sin embargo, su desarrollo y planeación fueron motivos de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el Informe de Auditoría de Desempeño, correspondiente a la Cuenta Pública 2019.

La entidad fiscalizadora concluyó que el CIIT no cuenta con un diagnóstico sobre las problemáticas de la región, por cada uno de los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec que se encuentran en el área de influencia del programa.

El Corredor Interoceánico no acreditó los avances en la consulta pública dirigida a las comunidades de la región, “para incluir la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la toma de decisiones para la elaboración del programa regional”.

También “carece de análisis del potencial de crecimiento y desarrollo económico que se pudiera generar con la creación de los Polos de Desarrollo para el Bienestar, el mejoramiento y la modernización de la infraestructura ferroviaria, así como de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, y el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria en Minatitlán e Ixtepec.”

El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT), incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, es uno de los proyectos regionales más importantes, que incluyó la creación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Su propósito es instrumentar una plataforma logística que integre la prestación de servicios de administración portuaria que realizan las Administraciones Portuarias Integrales de Coatzacoalcos, Veracruz, y de Salina Cruz, Oaxaca, así como su interconexión mediante transporte ferroviario, lo cual contribuirá al desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec.

Sin embargo, según la ASF, “no en todos los proyectos se garantizó su factibilidad técnica, legal, económica y ambiental.”

Además del informe de la ASF, el propio organismo CITT reporta que hasta el momento no es posible conocer con certeza los grupos sociales que se encuentran a favor o en contra del establecimiento del Corredor Interoceánico, ni sus demandas o ubicaciones que pudiera afectar la eficiencia del transporte ferroviario.

Con respecto a la participación de los gobiernos estatales, en el marco del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el CIIT refiere que “se ha trabajado un Plan Estratégico y el Plan Maestro Conceptual del Corredor Interoceánico, mismo que fue solicitado, contratado, supervisado y presentado por los Gobiernos de Oaxaca y Veracruz, mediante la firma de un contrato entre el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca (Fidelo) y la empresa SMEC Servicios de Ingeniería de México (Suburbana Jurong)”.

Entre las ubicaciones identificadas por el CIIT, para el posible desarrollo de los Polos de Desarrollo para el Bienestar se encuentran, por parte de Veracruz, los municipios de Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Oluta y Sayula de Alemán.

Mientras que en Oaxaca se perfilan los municipios de Salina Cruz, Ciudad Ixtepec y Asunción Ixtaltepec.