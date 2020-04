Les acaban de cambiar de alcalde... pero no tienen esperanza

Actopan, Ver.- Pobladores de Actopan no tienen esperanza de que el alcalde interino Eduardo Carranza Barradas, emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC), pueda lograr un cambio en su municipio, pues “todos están acostumbrados a lo mismo”.

Las comunidades han sido marginadas, según los lugareños, las calles están sin pavimentar y el apoyo de todos los gobiernos municipales ha sido nula.

Tras la revocación de mandato del exalcalde y exsíndica, José Paulino y Lucero Jazmín, y luego de la renuncia del alcalde suplente, varios habitantes dicen desconocer al nuevo edil.

El pasado 9 de enero se dio entrada al oficio en el que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó al Congreso local la suspensión y revocación del mandado del alcalde y de la síndica por presunto desvío de recursos de los dos panistas que fueron desaforados el pasado 4 marzo.

Aunque muchos poblados prefieren no hablar y temen dar su opinión sobre la situación de las autoridades locales, alcanzan a decir que José Paulino “anda de pelada” y al nuevo ni lo conocen.

Nosotros esperamos que apoye a la gente, debería trabajar con lo que tiene, valorar las cosas, no tiene chiste sacar a uno y que venga otro y salga igual y que sea lo mismoJosé

Incluso señaló que en su caso, lo ha visto trabajar y es de los pocos que confía en que sea una buena oportunidad para el municipio.

Yo no tengo conocimiento de quién esté administrando el municipio, yo vengo de San Nicolás, Actopan, y nosotros allá hemos tenido muy poco apoyo en todas las administraciones que han pasado, nos han tenido marginados, somos la última congregación, no hemos tenido apoyo de ningún gobiernoAnatalio Acosta

Para él ni el actual edil ni el que se fue da visos de que algo pueda mejorar. “Estamos en el abandono completo”, refirió.

“Hemos pedido apoyo, hemos metido proyectos y nada sale. Los alcaldes van (a los pueblos) cuando se quieren sentar; cuando se quieren sentar llegan y prometen y prometen, pero al final de cuentas quedan y no hacen absolutamente nada”.

Con el alcalde interino y dado que las arcas, según dicen, quedaron vacías, “no creo que haya esperanzas de algo, está triste, pero no sabemos la realidad; ojalá haga algo, pero a estas alturas siento que ya es tarde”.

“No lo conozco, pero todos están acostumbrados a lo mismo, así que qué se puede esperar”, opinó una mujer que no quiso dar su nombre.

“Yo no soy de aquí, yo vivo con con mi hija", "no te puedo dar información", "yo de eso no sé nada, no sé ni quién está", "no he escuchado ese nombre, no sé nada", "yo no te voy a opinar de eso, ve a buscar a alguien más”, respondía la mayoría de la gente respecto a su nuevo presidente municipal, como temiendo algo.

La vida en ese lugar continúa con la misma actividad económica y social y pareciera no importarles lo que ocurre en la vida política, por lo menos a muchos de ellos.