Les deben más de $4 millones a colaboradores de Cumbre Tajín 2019

Xalapa, Ver.- La titular de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado, Xóchilt Arbesú Lago, reconoció que entre 50 y 100 personas que colaboraron en la edición 2019 de Cumbre Tajín no han recibido su pago, responsabilidad que, dijo, recae en la asociación civil Centro de Artes Indígenas que realizó una mala planeación.

En conferencia de prensa, donde se presentó la Fiesta de La Candelaria, indicó que el pasivo que se tiene con algunos colaboradores que estuvieron trabajando en el parque temático Takilhsukut es de 4 millones 200 mil pesos.





El que tiene los pasivos no es el gobierno del Estado, no es la Secretaría de Turismo, sino la anterior asociación civil operadora del parque, la cual tenía esta responsabilidad (pagarles), por supuesto el gobierno del Estado no va a dejar desamparada a la gente que colaboró





Mencionó que en la última sesión realizada en el parque temático Takilhsukut el año pasado y después de una revisión del órgano interno de control de la Contraloría General del Estado, se determinó que existe el pasivo, mismo que se podría cubrir en la primera semana de febrero.

Destacó que a partir de esta situación y, algunos otros motivos, se decidió terminar la relación con dicha asociación y se generó un contrato con otra, de la cual rechazó decir el nombre.

En otro tema, Arbesú Lago rechazó que ella o algún trabajador de la dependencia a su cargo hayan facturado comidas y gastos en restaurantes costosos.

Tengo que aclarar que no hay ninguna factura de la Secretaria, ni de algún asesor en ningún tipo de restaurantes, no hemos cargado en ningún momento las grandes facturas que se hacían en otras administraciones con miles de pesos en restaurantes de cierto nivel en alguna de las ciudades en las que hemos podido trabajar expuso.

Reconoció que, contrario a ello, sí se han generado facturas en tiendas de conveniencia porque regularmente se viaja para cumplir con las actividades de la dependencia.

"Esa es la vida que estamos llevando los funcionarios de esta cuarta transformación, lamentablemente a veces comemos en estás tiendas de conveniencia cosas que pueden estar en el gusto o no de la ciudadanía, pero eso le corresponde a la ciudadanía juzgar", manifestó.

Aseveró que a partir de este año se realizará un ajuste a los gastos de los viáticos y únicamente se harán facturas por transporte y hospedaje.