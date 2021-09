Les deben su sueldo a supervisores escolares y a maestros

Desde hace dos quincenas, Lucía Guillermo Torres, supervisora de Jardines de Niños zona 33 en Nogales, no ha recibido su salario, en la misma situación se encuentran seis personas más de la zona y cerca de 200 en la entidad.

Sin dinero para moverse a sus centros de trabajo y con créditos y deudas por pagar, los y las afectadas han llevado a cabo diversas acciones sin embargo, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no les ha dado respuesta ante la falta de pago.

Leer más: Escuela privada suspende clases en un grupo ante sospecha de Covid-19

En entrevista, Guillermo Torres dio a conocer que en su caso, su salario no fue depositado en la quincena del 31 de agosto por lo que inició con los trámites para saber la causa. A pesar de haber completado todos los procesos que la secretaría establece en estos casos no ha tenido respuesta.

Local En esta escuela, Covid en maestros, alumnos y administrativos

Lejos de mejorar, la situación se complicó este 14 de septiembre cuando nuevamente no recibió el pago de su salario. “Yo ya tuve que pedir prestado porque a mi me toca la zona de Nogales y Orizaba en el sector pero yo estoy en Córdoba, entonces es viajar diario. Además de manera reciente compré mi casa con Fovissste y no se está abonando a ese crédito lo que genera atrasos”, explica.

La supervisora escolar explica que en su caso, no existe ningún movimiento extraordinario ni se encuentra en promoción de otra clave por lo que no hay ninguna razón por la que su sueldo no sea depositado.

Lo más frustrante es que no se nos escucha, ya han sido muchas llamadas, viajes y no me dan respuesta

Guillermo Torres narra que al no recibir la quincena del 31 de agosto llevó a cabo la reclamación mediante el llenado de un formato de reclamo de pago con los documentos solicitados.

Unos días después recibió un mensaje de recibido y ahí concluyó la comunicación. Ocho días después viajó a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) con un oficio dirigido al director de Recursos Humanos.