Les quedó muy grande el slogan de gobierno, no hay resultados que transforman: PAN

La frase “Resultados que transforman” que la administración de Cuitláhuac García Jiménez ha seleccionado este año para presentar su tercer informe de gobierno ha quedado “muy grande” a comparación con los resultados presentados en prácticamente todas las áreas de la administración estatal asegura el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso, Othón Hernández Candanedo.

Al establecer el posicionamiento político de su partido y ante el mandatario estatal, el diputado local señala el rezago que se tiene en áreas de salud, economía, educación y seguridad las cuales, dijo, exigen atención prioritaria.

Hernández Candanedo critica el actuar de secretarios de despacho de la administración estatal quienes a su consideración no saben que la glosa de gobierno es un proceso de rendición de cuentas y no un debate. Expone que su partido está en desacuerdo con la actitud prepotente de algunos funcionarios “quienes se han olvidado o no quieren asumir sus responsabilidades reservando información o peor aún, desconociendo que el Congreso tiene la obligación legal de darle voz a miles de veracruzanos”.

A nombre del grupo legislativo del PAN, el legislador expresa su desacuerdo ante el sometimiento del ejercicio público desde una ideología política y exige la no intervención del Poder Ejecutivo en procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado. “Nunca un órgano jurisdiccional puede siquiera parecer un brazo represor de los opositores”.