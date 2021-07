Leticia Tarragó es homenajeada en el marco del la Feria Nacional del Libro en Xalapa

Xalapa, Ver- “Todo artista debe aspirar a dejar una huella en su lugar de origen, debe tener interacción con su comunidad, en un sincero intercambio en que ambos se reconozcan y valoren, por lo cual resulta inspirador saber que ella ha logrado construir un público tan cercano y constante”, afirmó Adrián Mendieta, durante el homenaje a la pintora veracruzana Leticia Tarragó en el marco de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil 2021.

Agregó que en este tiempo donde el arte es sobre todo un objeto al que alguien le pone el precio, a través de mecanismos poco claros, es cuando cobra más valor un proverbio de la sabiduría china que dice, “lo visible le da forma, lo invisible da el valor”, esto último se refiere también a la identificación del que mira con el que crea por medio de los sentimientos y las emociones, “si de verdad lo tomamos cuenta, el valor se acrecienta tanto que solo puede caber en nuestro corazón”.

Señaló que Veracruz y en particular Xalapa han sido lugares de creadores de largo aliento por lo que extraña y molesta “que los burócratas culturales no vean y piensen de manera absurda que todo esto puede ser sustituido por sus amigos, amistad, no es lo mismo que creatividad y compromiso”.

Sostuvo que en la casa de Leticia y su esposo, Fernando Vilchis, se compartieron muchas de las acciones culturales que dieron presencia a nuestra ciudad y al estado.

“Esto no quiere decir que se anulara el interés por estar presente en centros culturales de otros lugares, el caso es que nunca antes ni después se hizo tanto por darle a Veracruz esa presencia e importancia”.

Sobre el homenaje, Leticia Tarragó agradeció las palabras y presencia de familia ya amigos y lamentó que actualmente los niños estén tan contaminados, de la subcultura que ha impuesto el narco y que invade hasta la música.

“Entonces lo que se oye en el radio, ya no se oye música clásica en ninguna parte, ya en el teatro para niños, se ha olvidado esa parte que es la más importante que tenemos para que una sociedad crezca sin delincuencia, porque el arte y la lectura, siempre aleja de la delincuencia”.

Dijo sentirse muy querida por Xalapa, sus compañeros y “todo lo que me ha dado a mi también Xalapa, yo escogí venir a vivir a Xalapa porque la conocí antes de casarme”.

Este año la Feria rinde un homenaje a la maestra Leticia Tarragó artista de trayectoria internacional, creadora de un mundo en el que sus personajes recuerdan siempre la infancia. Ha ilustrado numerosas colecciones editoriales y libros de texto. De la mesa homenaje, participaron Magali Velasco, Adrián Mendieta y José Manuel Morelos.