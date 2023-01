Ley del Tabaco: ¿cómo ayudará el ayuntamiento de Veracruz para cumplirla?

Veracruz, Ver.- El ayuntamiento de Veracruz coadyuvará con las autoridades estatales ante las nuevas disposiciones sobre la Ley del Tabaco, informa la alcaldesa, Patricia Lobeira Rodríguez.

En entrevista aclara que su administración como tal no participará en operativos especiales, ya que no tienen facultad para sancionar ni imponer multas, sino que estarán trabajando de la mano con las autoridades del estado para verificar que se cumpla la disposición o de lo contrario dar aviso de que no se están atendiendo las indicaciones.

“Al ayuntamiento lo que le corresponde es estar pendiente si hay algún fumador en las áreas prohibidas entonces damos aviso a las autoridades correspondientes, pero realmente solo vamos a coadyuvar con las autoridades estatales”, explica.

¿En qué establecimientos se contempla cumplir dicha ley?

Menciona que estarán supervisando que dentro de los establecimientos, hoteles, restaurantes, mercados y otras áreas se cumpla con la ley antitabaco que comprende la prohibición total de fumar en lugares públicos.

“Nosotros vamos a estar supervisando, nuestra policía municipal, ni ninguna otra área municipal autoridad está facultada para implementar multas o administrativas a la, o las personas que sean sorprendidas fumando en espacios no permitidos”, insiste.

Lobeira Rodríguez inauguró este lunes la obra integral de repavimentación en concreto hidráulico de la calle Alacio Pérez, entre 20 de Noviembre y la avenida Salvador Díaz Mirón, unas de las arterias más importantes del municipio donde circulan por lo menos 10 rutas del transporte público.