Ley se debe aplicar hasta contra el Gobernador: Gómez Cazarín

XALAPA, Ver.- El presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, advirtió que se exigirá a la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, que actúe en contra toda persona que cometa algún acto ilícito, así sea el propio Gobernador.

Al cuestionarle si pedirá a la encargada de la Fiscalía que actúe contra su prima, Gómez Cazarín respondió: Es su obligación, no sólo contra su prima, sino en contra de la persona que trabaje en la misma Fiscalía o en el mismo Gobierno de Veracruz, contra todos, la Ley se aplica contra todos, hasta con el propio Gobernador.

Sea familiar de quien sea, si yo tengo algún hermano delincuente, primo delincuente, si tiene que sujetarse a las leyes de este país, se tiene que sujetar, nosotros somos los primeros que debemos poner el ejemplo

Ante la petición de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados solicitara la renuncia de la encargada de despacho, luego de que ella reconociera ser prima de Guadalupe "N", la "Jefa”, presunta integrante de un grupo delictivo que supuestamente operaba en el sur de la entidad, el legislador consideró que están en su derecho de manifestarse, pero todos los actos deben ser conforme a la Ley.

“El hecho de que ella tenga familiares que hayan participado (en actos ilícitos) no quiere decir que sea una delincuente, lo que sí hay que recalcar de forma clara es que es triste cuando los diputados están viendo el avance que hay en Veracruz en lo que se refiere a la procuración de justicia, que no hay impunidad que existía con el antiguo fiscal y se pongan a defender algo que saben que hicieron mal”, opinó.

En su opinión, lo que debe resaltar es el trabajo realizado por la encargada de despacho, ya que anteriormente sólo había impunidad porque Jorge “N” no cumplía con su labor como mandata la Ley.

Los veracruzanos quieren que se imparta justicia y que no haya impunidad, la encargada de la Fiscalía ha estado trabajando de manera efectiva y les puedo decir que en Veracruz no hay impunidad

El legislador aclaró que se debe esperar a que el proceso penal en contra del extitular de la Fiscalía, Jorge “N”, se resuelva para poder emitir la convocatoria con la que se decida al próximo procurador de justicia en la entidad, por lo que Hernández Giadáns continuará al frente del organismo.

Tenemos que esperar, no podemos hacer una convocatoria hasta que no haya un corte definitivo con el exfiscal, hasta que no termine el proceso (contra Jorge “N”), no podemos hacer la convocatoria