Leyes y consumo de marihuana, ¿cómo va Veracruz en el tema?

Para los consumidores de marihuana, pese a lo que se ha avanzado en el tema, es necesario abrir la industria y difundir la información del cannabis medicinal, pero además regular la marihuana para quien la consume de forma recreativa porque sigue habiendo muchos tabús.

En el marco del Día Mundial de la Marihuana que se conmemora este 20 de abril, sostienen que solo con una regulación o legalización clara, se tendrá la certeza de ir a comprarla a un lugar establecido que cumple con ciertas normas de calidad y al mismo tiempo sin ponerse en riesgo.

“Yo pienso que faltan muchas cosas en varios aspectos, en el aspecto medicinal que se den a conocer mayormente el tipo de beneficios que puede traer a la salud, las enfermedades que se pueden tratar con cannabis, en qué formas, porque obviamente al ser una industria muy nueva, todos los productos son caros y para quienes consumimos algún tipo de aceite, de CBD o cosméticos, se tienen que pagar precios muy altos, a veces terminas dejando el tratamiento porque no alcanza”, dice Rogelio.

Ante esto considera que se debe abrir más esa industria para que los productos sean más económicos y accesibles para quien desea o necesita adquirirlos.

"Y por el lado recreativo, creo que el hecho de que todavía no se legalice el consumo recreativo como de forma abierta, genera muchos riesgos, no solo al momento de comprarla porque tienes que hacerlo de manera clandestina, escondiéndote, sino también por la parte de la calidad de la hierba, porque al no haber un control de calidad, no sabes finalmente si estás fumando marihuana mezclada con cualquier otra cosa y eso pudiera representar riesgos a la salud por venir mezclada con químicos o cualquier otra cosa que le pudieran poner", añade.

Martha explica que es consumidora de cannabis desde el 2012; en su experiencia sostiene que si bien existen muchos tabús todavía, sí hay un cambio “bastante bueno” en la relación del cannabis y la aceptación social.

“Creo que con el paso de los años gracias a los medios de comunicación, en particular Internet, se ha podido concientizar e informar sobre los usos que se le pueden dar más allá de los nocivos, como el tratamiento de enfermedades degenerativas como artritis, cáncer y TDA. Esto ha ayudado a que el tema se pueda debatir y abordar de una manera más abierta”.

Sobre lo que falta sostiene que se requiere mayor información y apertura por parte de la sociedad. “El darse cuenta que así como puede ser una sustancia nociva si abusas de ella, tal como el alcohol y el cigarro, a diferencia que esos son legitimados por ser ‘legales’, esa es la gran diferencia del cómo perciben al cannabis, yo invito a la sociedad a informarse, a leer, a aprender de lo que desconocemos porque a mis 28 años puedo compartirte que consumo cannabis en una cantidad considerable; sin embargo, eso no me ha impedido desarrollarme y seguir superándome profesionalmente, hago mi vida diaria y soy una persona completamente funcional”.

En junio de 2021, tras la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley General de Salud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le puso fin a la prohibición absoluta de la marihuana en su uso lúdico y recreativo, la integrante del Colectivo Cannábico Interdisciplinario de Xalapa, María Fernanda Alvízar dijo que era un primer paso que significaría mucho.

Y es que refirió que, con esa invalidación de la prohibición de manera absoluta, se daban las herramientas para poder avanzar; sin embargo, al momento siguen los pendientes.

Entonces enfatizó que lo que buscan es una cuestión de ética y derechos humanos puesto que no pretenden poder consumir cannabis donde deseen, violando incluso derechos de personas a las que no les parece un ambiente agradable para ellos o para menores de edad, sino en espacios abiertos para consumo responsable y adulto.

Refirió que el tema de la legalización viene acompañado de una regulación y con esto se busca que haya un control sobre las personas que tienen una edad correspondiente o no, para poder ejercer su derecho de libre desarrollo de la personalidad haciendo uso de sustancias “que efectivamente tienen cierto impacto en el cuerpo, recordando siempre que no es una sustancia inocua, que se tiene que informar debidamente sobre sus efectos positivos tanto como de los negativos”.

Falta voluntad política para el uso recreativo: Activista

En Veracruz falta voluntad política y conocimiento para legalizar el uso recreativo de la marihuana, reconoció Jafeth Rodríguez, integrante del Movimiento Cannabico de Orizaba. En entrevista, en el Día Internacional de la Marihuana, señaló que en Oaxaca el movimiento logró el uso recreativo que sólo se da en el parque Luis Pasteur, en la Ciudad de México.

En Oaxaca el uso recreativo está permitido. “Esto se logró al dialogar con las autoridades, pero de ahí en fuera no ha habido un cambio significativo”, y agregó que lo último que se dio fue que la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta de la marihuana.

Lograr en Veracruz lo mismo que en Oaxaca sí es posible, está en manos del poder Legislativo y Ejecutivo; “pero es muy difícil llegar a tener dialogo con la autoridad”, dijo.

Agregó que en Orizaba también están un poco cerrados en ese aspecto, tal vez por ser Pueblo Mágico, pero sí se podría lograr si hubiera presión de parte del pueblo. Reconoce que en la entidad no se ha logrado unificar a los luchadores que pugnan por la legalización de la marihuana.

En las autoridades estatales, dijo, falta voluntad política y también hay desconocimiento. “Veo retrógrada la política en Veracruz porque tanto el Código Civil, por ejemplo, se sigue violentando el matrimonio homosexual, cuando la Suprema Corte de Justicia ya dijo que es algo inconstitucional".

A nivel nacional, abundó, el siguiente paso lo tiene que dar el Senado de la República, pues, aunque hay iniciativas para legalizar su uso, se siguen violentando los derechos humanos y, la aprobación la alargan con charlas para dialogar y crear una regulación hacia la planta. “Lamentablemente llevamos bastante tiempo esperando y aun no se ha logrado gran cosa sobre la legalización”, por eso sigue estancado el tema, refirió.

Finalmente, reconoció que también hace falta mucha presión por parte de los luchadores que no se han unificado, aunque una de las fuentes fundamentales de donde surge su derecho está en el mismo nivel que el derecho a un aborto seguro por el que pelearon las feministas, “eso es lo que nos hace falta, presión".

Estudiante la usa para el insomnio

Para David Ramírez, estudiante universitario, hablar del aspecto bueno y malo de la marihuana depende de la perspectiva de cada persona. Él es consumidor y aunque la probó por curiosidad nota que le ayuda con algunos problemas como el insomnio.

En entrevista señaló que todas las personas son adictas o dependientes a algo. A la sociedad, por ejemplo, no se le hace extraño que muchos consuman café todos los días, aunque es adictivo; lo mismo pasa con los azúcares, el tabaco, el alcohol, que son drogas que la sociedad utiliza para uso recreativo, dijo.

“Yo la comencé a utilizar (la marihuana) hace ya cuatro años, por curiosidad; nunca me ha gustado el alcohol como droga recreativa, tampoco el tabaco; cada quien tiene sus propios gustos. No la consumo de manera medicinal, sin embargo, ha sido una pequeña ayuda para controlar los arranques emocionales y el insomnio que padezco; la consumo antes de dormir y descanso muy bien”, dijo.

La marihuana en el ámbito medicinal está completamente regulada. Lo que recientemente se reguló fue el CBD, es decir, el compuesto antiinflamatorio que tiene la planta, apuntó.

En Orizaba, dijo, hay tiendas que lo comercializan; son productos elaborados a partir del cannabis y tienen dicho compuesto. Lo hacen con todos los permisos correspondientes y como está regulado, es legal.

Está comprobado que tiene propiedades medicinales y hoy en día se puede incluso recetar como medicamento para las personas que padecen alguna enfermedad en etapa terminal y lo utilizan para mitigar el dolor, concluyó.

Con información de Mayra Figueiras