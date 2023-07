Niega gobernador afectación ambiental en libramiento de Coatepec

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que los trabajos de la segunda etapa del libramiento de Coatepec, se está dando en cañales por lo que rechazó que haya un daño al medio ambiente con la tala de árboles.

En entrevista en el centro de la ciudad subrayó que se trata de una obra que pedían los habitantes del municipio vecino para reducir el tráfico.

“Es falso, la verdad que la gente en Coatepec nos lo solicita yo pido que vayan y los entrevisten y van a ver que todos piden que se haga ese libramiento por el tráfico que hay”.

Explicó que las zonas donde se está realizando es de cañales, varios de ellos abandonados por lo que se está cumpliendo con todas las normas ambientales.

“Ya esa parte estaba intervenida, son cañales incluso algunos abandonados, se cumplen todas las normativas, pero en un cañal, qué arbustos puedes tirar”.

Vecinos de Coatepec han solicitado que la zona en donde se lleva a cabo la segunda etapa del libramiento de ese municipio sea reforestada para compensar la tala que se lleva a cabo para el desarrollo de la obra.

Dijeron que a la fecha se han talado un sinnúmero de árboles, algunos con más de 30 años de antigüedad, además de arbolado más reciente.

Cuitláhuac García Jiménez explicó que las zonas donde se está realizando es de cañales, varios de ellos abandonados | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

¿Qué dijo Cuitláhuac García sobre el puente Lázaro Cárdenas?

Sobre el puente vehicular en la avenida Lázaro Cárdenas, en la zona del Urban Center, afirmó que éste mitigará las emisiones de dióxido de carbono que provocan los vehículos que deben parar por los semáforos que allí se encuentran.

“En esa ruta había dos semáforos y las emisiones de carbono de esos vehículos detenidos son enormes, muy grandes, si nosotros logramos que exista este puente superior vehicular para este evitar esos dos semáforos, la disminución de las emisiones de CO2 baja totalmente”.

Recordó que sigue el proceso por las solicitudes de tres amparos, dos de ellos que emitieron una suspensión provisional y detuvieron los trabajos de la obra, por lo que se va a solicitar a los jueces que determinen con el criterio apegado a derecho.

“El lunes vamos a informar sobre el tema ambiental de esta obra, porque es muy importante que la sociedad sepa que es falso lo que algunos intentan argumentar sobre un supuesto daño ambiental, quieren ignorar que por esa vía hay un tránsito local de 40 mil automóviles diariamente, pero como es una vía federal el cálculo llega hasta 78 mil vehículos diarios que pasan por esa vía que tienen que parar varias veces”.

Construcción del paso superior vehicular en la avenida Lázaro Cárdenas, en la zona de Urban Center | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Refirió que con la obra del puente vehicular se eliminarían dos semáforos y que el tránsito de extremo a extremo de la ciudad se realizaría en 20 minutos como máximo con lo que bajaría la emisión de CO2.

“Vamos a tener dos paradas menos y entonces va a ser fluido el tránsito y desde ese punto hasta la salida a Veracruz no va a haber semáforos (…) con ese puente transitar nos llevaría 15 minutos a 20 minutos de extremo a extremo”.

Agregó que los árboles talados durante la obra no son nativos de la ciudad y que su plantación se hizo “sin consultar a los biólogos”.

Remarcó que esos árboles no corresponden a la flora nativa; “es decir, no son endémicos de la región, son introducidos y los biólogos justifican a estas cuestiones forestales saben perfectamente que eso no es lo mejor, introducir plantas que no son nativas o endémicas sí puede ser contradictorio. Son de Australia y no fueron consultados los biólogos”, dijo.