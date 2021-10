Libros de texto, ilustrados por este orizabeño

Orizaba, Ver.- Octavio Sánchez Oropeza, dedicado desde hace 20 años al arte, afirma que ilustraciones de su creación quedaron plasmadas al interior de los libros de texto de las materias de Español y Lengua Materna, de tercero y cuarto grado, de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A sus 41 años, Octavio platica de su participación en la convocatoria nacional de la Secretaria de Educación, para ilustrar la portada e interiores de los libros de educación básica, aunque los seleccionados no recibirían incentivo económico alguno.

Local Conoce a la veracruzana que te hace viajar por la imaginación

Emocionado, expresa que de entre los más de 600 participantes (estimó), quedaron 120 artistas plásticos, diseñadores gráficos, cartógrafos y pintores, que hicieron su aportación en la elaboración de los libros de texto gratuito. La convocatoria, agrega, fue abierta, es decir, no pidieron como primer requisito ser artista; “la única referencia era que enviaras trabajo y conforme ibas pasando lis filtros, te pedían más detalles”, menciona.

Comenta que originalmente iban a salir seis temas: Biología, Ciencias Naturales, y otras, pero no dio tiempo, y sacaron material para las asignaturas de Lectura, Lengua Materna y de Español, así como un libro que es de cada estado. “En los que publicaron mis ilustraciones es Lengua Materna y Español”, dice.

Recuerda que desde hace años había pensado en participar, pero fue hasta ahora que se dio la oportunidad. Fueron muchos los que respondieron a la convocatoria, por lo que “fue una gran sorpresa resultar seleccionado”, señala.

Ilustraciones para la nueva edición de libros de texto gratuitos. SEP Lengua materna y español 3o y 4o de primaria / Foto: Cortesía | Octavio Sánchez

Para poder hacer las ilustraciones contó con el apoyo de un asesor, que es quien guía a los artistas para hacer las imágenes. “Pidió que reflejáramos el entorno donde vivimos, paisajes, la gente, la comunidad; entonces dibujé lo que me rodea. Y resultó bonito porque pinte mi entorno: había paisaje, personas, escuelas y casas, lo que refleje es la zona de Orizaba”, añade Sánchez Oropeza.

Octavio Sánchez Oropeza, dedicado desde hace 20 años al arte, afirma que ilustraciones de su creación quedaron plasmadas al interior de los libros de texto de las materias de Español y Lengua Materna / Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Comenta que las ilustraciones ya quedaron impresas en los libros de texto que tienen en sus manos los alumnos de primaria. “Ya tengo uno, mi familia, mi sobrina ya lo tienen, aunque es cuestión de cómo van distribuyendo, pero la mayoría de las escuelas ya está en uso”, menciona.

Al preguntarle si recibió una compensación económica, el entrevistado, dice:” No, no recibí nada, por ello, muchos artistas criticaron la convocatoria, porque no decían si iba a ver una paga o estímulo, pero este trabajo es más bien un compromiso civil, al menos para mí”, señala.

Octavio Sánchez Oropeza, dedicado desde hace 20 años al arte, afirma que ilustraciones de su creación quedaron plasmadas al interior de los libros de texto de las materias de Español y Lengua Materna / Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Esta contribución la considera como un servicio al país, ya que los libros son gratuitos y uno también tuvo acceso a través de ellos al conocimiento.

“Pensé de otra manera, aprovechar el espacio; para mí eso es una paga, e independiente de eso, ya nos toman en cuenta para ser ilustradores de la SEP, y para proyectos futuros sí pagan”, señala.

Para Octavio Sánchez Oropeza este trabajo no resultó pesado, lo realizó en tres meses, uno va uno al ritmo de la edición, conforme mandan el material y checan los temas; va uno a ese compás. Lo hice con mucho amor y cuidado”, resalta.

Octavio Sánchez Oropeza, dedicado desde hace 20 años al arte, afirma que ilustraciones de su creación quedaron plasmadas al interior de los libros de texto de las materias de Español y Lengua Materna / Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

De Veracruz, dice, participaron cuatro artistas, dice y mencionó que con quien trabajó en la edición de los libros tiene unos 30 años de laborar en la SEP. “Es una institución, porque le tocan todas las ilustraciones, incluso integraron a niños, tuvieron la oportunidad de que uno hiciera sus dibujitos y los integraran”, resalta.

Te puede interesar: ¿Cómo aprender a aceptarse?; escritoras xalapeñas presentan libro

En este proyecto, concluye el artista orizabeño, licenciado en Arte, no solo participaron profesionales, sino que involucraron a personas de todas.