Líder de autodefensas es preso político del gobierno: abogado

Veracruz, Ver.- Cristián Rafael Gómez Zacarías, presidente del Colegio de Abogados de la República Mexicana, afirmó que hasta el momento no han sido notificados sobre el traslado a un penal de Chiapas de David N. e Iván N., presuntos autodefensas detenidos en la ciudad de Veracruz el pasado 6 de diciembre.

El abogado y representante legal del líder de autodefensas en Veracruz indicó que se enteró que ambos detenidos fueron enviados a un penal federal en otro estado, porque su representado se comunicó con él a través de teléfono.

Policiaca Autoridades trasladan a Chiapas a presuntos autodefensas detenidos

“En la madrugada del día lunes lo trasladan a la ciudad de Chiapas, sin motivo, a nosotros no nos notificaron, me enteré porque la persona me habló por teléfono para avisarme que lo habían trasladado”.

Gómez Zacarías señaló que se había solicitado al juez de control que ambos detenidos permanecieran en el penalito de Playa Linda, en tanto se agotaba el proceso penal, debido a que habían sido amenazados de muerte por los elementos de la Policía que los detuvieron.

Sin embargo, señaló que el juez se negó a atender esta petición, así como la de llevar el proceso penal en libertad, al no tratarse de delitos graves los que les fueron imputados.

En ese sentido, aseveró que tanto David N. como Iván N., son presos políticos, debido a su actividad como “autodefensas” en el puerto de Veracruz.

“Están siendo perseguidos por parte del estado, están aplicando algo que se aplicó en la época de los Nazis, que es derecho penal del enemigo, que es que a cierto grupo social se le excluyen de sus garantías y derechos humanos”, declaró.

Cabe recordar que en audiencia pública el domingo 13 de diciembre, el líder de presuntas autodefensas en Veracruz, David N. fue vinculado a proceso junto con Iván N., quien lo acompañaba al momento de ser detenido el domingo anterior.

Los delitos por los que fueron imputados son ultraje a la autoridad, daños a una patrulla y posesión de enervantes en su modalidad de venta.

De acuerdo con la versión oficial, ambos fueron detenidos luego de agredir a policías estatales que le marcaron el alto por conducir a exceso de velocidad, en la detención se les aseguró un arma y dosis de drogas, según el reporte emitido por la Secretaría de Seguridad Pública.

La defensa legal rechaza las acusaciones y, por el contrario, aseguró que existen diversas irregularidades para incriminar a los detenidos.

“Hasta el martes se nos da acceso a los detenidos, pero para eso el Estado ya les había otorgado dos defensores públicos, obligándolos a que los nombraran como sus abogados, obligándolos a que firmaran las diligencias y obligándolos sin que supieran qué delitos se le imputaban, a una toma de huellas dactilares y a una prueba de radiozonato de sodio”, dijo.

La defensa de los presuntos autodefensas tramitó el amparo 699/2020, además de que en los siguientes días presentará una queja en contra del juez de control, por considerar que violó la petición de la defensa para que los dos imputados pudieran reparar el daño y seguir el proceso en libertad.