Cuestionan ausencia de alcalde electo de Cazones que se sumó a Morena

El líder estatal del partido Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, cuestiona que entre los testigos que participan de la audiencia de hoy de José Manuel "N" acusado por el presunto delito de homicidio de Remigio Tovar, no se encuentre el alcalde electo suplente de Cazones de Herrera, Miguel Ángel Uribe Toral, quien recién se sumó a las filas de Morena.

"Yo no soy juez para determinar si alguien es o no es, pero a mí la vida me ha enseñado que muy difícilmente te pone la misma oportunidad dos veces de frente y este es el caso muy extraño, donde él no está aquí declarando y estamos todos los demás, él se fue y está allá con los que están en el gobierno, por qué será así, si quien ganó fue Remigio por una marca que luchaba contra el gobierno estatal".

Leer más: Se manifiestan en "La Araucaria" para pedir liberación de José Manuel "N"

Lo anterior, lo declaró en entrevista tras salir de la Sala de Juicios Orales donde fungió como testigo en calidad de coordinador estatal del proceso electoral que sigue abierto en la entidad, dado que aún no se concluyen el total de impugnaciones, dijo.

Local CNDH atrae caso de José Manuel "N", investigará actuar de la Fiscalía

Explica que al parecer la acusación en contra de José Manuel "N", es por la designación de Omar "N", quien fue nombrado como suplente y que está actualmente detenido por el presunto delito de homicidio de Remigio Tovar.

Sobre la audiencia señala que es "tardada y repetitiva" pues se ha dado vueltas y vueltas al tema de "qué asume o quién asume" por lo que aclara que José Manuel, no tomó la decisión sobre quién sería la candidatura suplente de Remigio Tovar, sino la Comisión Nacional de Candidaturas.

Sobre la falta de pruebas, refiere que los hechos son muy claros "entre el asesinato, la tragedia que vivimos en el estado por la ausencia de la autoridad donde asesinan a Remigio Tovar Tovar, la sustitución que se hace en apego al código electoral porque si no, no tendríamos candidato para competir en menos de 48 horas para la jornada electoral que sería el 6 de junio y las supuestas conjeturas a las que están queriendo llegar con dimes y diretes y sin ninguna evidencia".

Recuerda que el plazo para determinar la situación jurídica de José Manuel "N" se vence este martes a las 13:20 horas una vez que se escuchen los alegatos y se tenga la determinación del juez.