Líder priista denuncia agresión física en centro comercial de Xalapa

Xalapa, Ver.- La dirigente estatal del Movimiento Territorial en Veracruz, Irene Aragón Santiago, presentó una denuncia ante la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas contra Jaime Arturo “N” quien la habría agredido física y verbalmente en una plaza comercial.

Dijo que esa agresión se dio por ser priista por lo que pidió a las autoridades investigar el caso y hacer justicia para que ese tipo de casos no queden en impunidad.

Local PRI no admitirá a candidatos señalados por violencia política de género

“Yo siempre traigo mis chalecos con escudos del Movimiento Territorial y del PRI llegué sobre las 12 del día a plaza Ánimas a tener una reunión con mis compañeros priistas, vi a un señor muy alto medio molesto, me senté, hice tres llamadas, mi teléfono tiene altavoz, refiriéndome a mi trabajo priistas y el señor se estaba dando cuenta y estábamos sentados cuando empezó a agredir a las personas de enfrente diciendo que sana distancia y pinches priistas”, narró.

Explicó que, aunque informó de esa situación al personal de seguridad que se encontraban a la entrada de la plaza de la conducta de esta persona no hicieron nada al respecto.

“Me regreso y ya estaba ofendiendo a las mujeres con las que iba, yo me voltee y le dije que no nos falte el respeto y me dice ´sí pinches priista creen que van a ganar´, y yo en ningún momento conocía al señor, o sea tengo mi partido, estoy trabajando duro, soy mujer y no se vale que tipos como este y menos en la ciudad de Xalapa estén ahí agrediendo a las mujeres y al Partido Revolucionario Institucional”, añadió.

RECIBE LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES, ALERTAS, REPORTAJES E HISTORIAS EN TU CELULAR, → ¡CON UN SOLO CLIC!

Irene Aragón Santiago, dirigente estatal del Movimiento Territorial en Veracruz/Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Refirió que esta persona presuntamente la golpeó y aunque pretendía seguir agrediéndola, recibió ayuda por parte de las personas con las que se encontraba en la plaza.

Sí soy priista y le digo a los morenistas, porque él me dijo que no sabía con quién me metía, que él era un funcionario que tenía todas las influencias y que se la iba a pagar

Llegaron los de plaza, los de seguridad y no hicieron nada, lo dejaron ir, hasta que llegó Seguridad Pública, pero de nada sirvió porque se fue”, añadió.

Ante ello hizo un llamado a las autoridades para que ese tipo de cosas no se vuelvan a repetir dado que las mujeres priistas no pueden estar en esta situación vulnerable.