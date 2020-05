Líderes de oposición están en contra de la reforma constitucional porque buscan seguir viviendo del erario: Gómez Cazarín

Xalapa, Ver.- El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, aseguró que los dirigentes de los partidos políticos que externaron su malestar por la reforma electoral planteada por la bancada de Morena, se debió a que les duele perder el financiamiento público.

Aunque aseguró que no responderías las críticas y los señalamientos de los demás partidos políticos, el también coordinador de la bancada de Morena indicó que la intención de la propuesta presentada el pasado 2 de mayo es reducir el alto costo que genera la organización de las elecciones.

Local Reforma político electoral, acto de incongruencia: CCE Xalapa

Refirió que no existe nada que ocultar, ya que tanto la propuesta como la votación de la misma serán procesos que se transmitieron en las redes sociales oficiales del Congreso local, por lo que la ciudadanía podrá conocer de primera mano lo que sucede en el pleno.

La ciudadanía podrá ver quiénes se opusieron y aquellos que estuvieron a favor de reformar la Constitución, será evidente que los diputados que están en contra es porque quieren seguir viviendo del erario, como hasta ahora lo han hecho dijo.

Aseveró que los legisladores de Morena no se deben a nadie y no son “monigotes” de ningún servidor público, por lo que presentan iniciativas pensando en el beneficio de la población y no en los propios.

“Para nosotros lo correcto sería el reducir aún más el financiamiento público, pues hay escasez de insumos en los hospitales porque en el pasado se llenaron las bolsas de dinero sin invertir en infraestructura hospitalaria que hoy se requiere en Veracruz”, expresó.

Manifestó que con este tipo de reformas únicamente se busca apoyar a los que menos tienen, ya que los líderes de oposición sólo quieren enriquecerse del recurso público.

Este día se presentará en el pleno del Congreso local la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, misma que generó amplia controversia entre varios sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales.