Toda ejecutoria federal enviada al Poder Judicial será acatada: magistrada presidenta

La magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, aseguró que toda ejecutoria federal que sea enviada al Tribunal Superior de Justicia del Estado es acatada.

En entrevista, la magistrada fue cuestionada sobre la resolución del Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Séptimo Circuito, el cual determinó restituir a la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado en el cargo por otros cinco años y dejar sin efecto el nombramiento de la magistrada Alma Rosa Flores Ceballos.

Al respecto, afirmó que el Poder Judicial siempre respetará y cumplirá las determinaciones que sean enviadas desde lo federal. “Cualquier ejecutoria federal es acatada por parte del Poder Judicial del Estado, de la naturaleza que sea”, expuso.

La magistrada puntualizó que a la fecha no ha sido notificada de la resolución del Tribunal Colegiado; sin embargo, una vez que llegue el documento se aplicarán las medidas pertinentes.

“A nosotros no nos ha sido notificado porque no somos autoridad vinculada, sigue un procedimiento, el amparo viene de un (Tribunal) Colegiado, se lo manda a un Juez de Distrito, que es quien va a ejecutar, pero nosotros no somos autoridad responsable en ese amparo”, expresó.

Manifestó que no conoce a fondo la determinación del Tribunal Colegiado, pero “cuando llegue se tomarán las medidas pertinentes, hasta este momento no sé en qué términos está el amparo, lo que haya dicho el Colegiado, lo que vaya a requerir el Juez de Distrito, él tendrá que ejecutarlo”.

En torno al espacio al que deberá ser trasladada la magistrada Alma Rosa Flores Ceballos, quien actualmente ocupa el lugar de la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, la presidenta del Poder Judicial indicó que se cuenta con espacios de magistraturas.

“Se han retirado varios magistrados, es una situación que se tendría que estudiar, que se tendría que verificar y, en un momento dado, como lo marca la ley, tendremos que dar aviso a otros poderes, pero en este momento no puedo decir cuántos porque no tengo el dato, pero sí se han retirado algunos magistrados, entre ellos la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, que se retiró en diciembre pasado”, dijo.

Finalmente, comentó que en lo que lleva al frente de este Poder no se han realizado restituciones, “no hasta este momento desde que yo estoy a cargo de la administración”.