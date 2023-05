Urge que familias aprendan a colectar agua de lluvia: activista

Es el momento para que la población y las autoridades tomen conciencia de que estiaje cada día será mayor y hay que empezar a colectar el agua de lluvia, pero no en botes ni tinacos, sino en cisternas que permitan subsistir ante la creciente escasez expone Eduardo Aranda Delgado, integrante del grupo Amigos del Pixquiac.

Y es que, explica que resultará más económico al gobierno apoyar a las familias para que acopien el líquido que andar buscando ríos en lugares lejanos cuando ya no los hay y menos limpios.

¿Por qué Xalapa es clave en la recolección de lluvia en México?

"Xalapa es la segunda capital con más lluvia del país, de tal manera que se desaprovecha este líquido; por cada metro cuadrado de techo o superficie de captación pueden llegar a recuperarse al año cerca de mil cuatrocientos litros, entonces en casi cualquier techo puede acumularse suficiente agua para un abasto durante mucho tiempo", subraya.

Local Hay desprecio e ignorancia hacia problemas del campo: investigadora

El ambientalista lamenta que con la llegada de la temporada de lluvia se olviden totalmente los días sin agua, porque se volverá a sufrir escasez en los siguientes meses, “cuando venga nuevamente el estiaje del próximo año y haya escasez nos vamos a acordar en vez de prevenir porque ya nos pasó no una vez, sino muchas veces”.

Es preciso, dijo, que se empiece a buscar información de cómo instalar en nuestra casas una buena cisterna, empezar a aprender a recolectar el agua de lluvia y aprender a cómo tenerla limpia y aprovecharla cuando llegue el momento del estiaje, "porque así vamos a estar mucho más tranquilos porque vamos a tener agua”.

El biólogo Eduardo Aranda resalta que esta acción de recolectar el agua de lluvia no puede hacerse solo como una responsabilidad individual sino debe ser una responsabilidad institucional gubernamental como parte de una estrategia no solo de un individuo, en su particularidad, sino que las autoridades provean de información sencilla que explique los componentes, cálculos e instalaciones que deben colocarse para instalar una cisterna.

“Esa información hay que ponerla a disposición de la población porque podemos darle un tinaco, pero cómo conectan ese tinaco con el agua de lluvia y uno no alcanza tiene que haber cisternas que pueden hacerse de manera económica, porque hay materiales y muchas técnicas para construirlas de mayor volumen para captar el agua de lluvia y sirva para enfrentar toda la temporada de estiaje”.

Vuelve a leer: Buque de Greenpeace investigará las aguas del Golfo

Subraya que un tambo de 200 litros, una cubeta o un pequeño tinaco no alcanza, cuando mucho sirve para para media semana o una semana, necesitamos informar sobre este tipo de depósitos, de la captación que podemos lograr de nuestros techos y los componentes en términos de equipo de costo. "El gobierno debe darse cuenta de que puede resultar más económico apoyar a la población para que empiece a recolectar el agua pluvial que andar buscando ríos en zonas lejanas, que ya no los hay y menos limpios".

Local Cambio climático ya provoca migración, alertan especialistas

La falta de agua, remarca, no es solamente para los alrededores de Xalapa, sino que es una problemática mundial, “y todos estamos queriendo tener el agua más limpia de los ríos pero seguir contaminándolos y eso no es posible”.

En su opinión se debió iniciar desde hace mucho tiempo una política de concientización de que los ríos están cada vez más escasos, cada vez más contaminados y no se hace nada; los ríos sufren cada vez un mayor periodo de estiaje y podríamos echarle la culpa al cambio climático, podríamos hablar de la deforestación, de falta de conciencia para mantener esas zonas de captación, pero estamos dejando que se cubran con mancha urbana y así podríamos seguir.

¿Por qué es importante la estrategia de captación de agua?

Resalta que la estrategia de captación de agua de lluvia es la que más puede repercutir no solo en la obtención de agua de buena calidad, sino también de forma más directa en hacer conciencia entre la gente, porque se daría cuenta de que depende de su propio trabajo y acción.

Xalapa es la segunda ciudad con más caída de lluvia | Foto: René Corrales/Diario de Xalapa

Imagine, dice, que se podrá tener la y prevención de captar esa agua y no vaciarla a un drenaje para mezclarse con las aguas negras de la ciudad. "Juntas agua pluvial y drenajes imposibilita un buen tratamiento de las agua porque se descargan nuevamente en los ríos y entonces las poblaciones más abajo ya no tienen oportunidad alguna de obtenerla limpia, Xalapa no es la ciudad más alta, siempre hay gallinas de arriba ensucian a las de abajo”.

Local Organizaciones y pobladores de Amatlán rechazan Centro de Transferencia

Eduardo Aranda indica que año con año el periodo de estiaje se presenta porque los ríos reducen su caudal y ante una mayor población en la capital se da la escasez. Este problema no es nuevo sino que debe atenderse y la gente busca abastecerse, pero Xalapa es la segunda capital con más lluvia en todo el país, de tal manera que se desaprovecha el agua de lluvia.

En cada metro cuadrado de techo o superficie de captación pueden llegar a recuperarse al año cerca de mil cuatrocientos litros, entonces en casi cualquier techo puede acumularse suficiente agua para abastecernos durante mucho tiempo, “entonces sí se desaprovecha el agua de lluvia”.