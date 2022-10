Llama arzobispo de Xalapa a alejarse del chisme y la corrupción

Xalapa, Ver.-El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong llama a los feligreses a alejarse de aquellos ambientes que los separan de Cristo y la iglesia como “la corrupción o el chisme”.

En su homilía de este domingo, desde la Catedral Metropolitana de Xalapa, dijo que cuando los católicos se sientan lejos de Dios o de la Iglesia deben seguir lo que el Espíritu Santo mueve en su corazón.

“Cuando te sientas lejos de Dios, cuando creas que te sientes lejos de la iglesia, que te valgan los demás, sigue lo que el espíritu santo está movimiento en tu corazón, busca en quién sostenerte para ver a Jesucristo, como Zaqueo que va en busca de Jesús y sube a un árbol, no sintiéndose digno pero va (…) lo primero que tienes que hacer es identificar qué personas y ambientes te separan de Cristo y la iglesia", dijo.

Añade; "cuántas veces he escuchado jóvenes decir ‘mis amigos me llevan a tomar, emborracharme’, esa gente te impide ser un buen hijo, he escuchado de esposos ‘es que el grupo de gente me lleva a la corrupción’, esa gente te impide ser un buen cristiano”.

¿Qué se debe hacer cuando nos topamos con una persona chismosa?

Agrega que otro ejemplo son los chismes, pues hay quien dice que el chisme es lo suyo, “pues ese grupo de chismosas eso lo que te impide ser lo que quieres ser”.

Por ello, el arzobispo reitera que lo primero que se tiene que hacer es separarse de esas personas.

“Nadie está determinado por ninguna circunstancia, tú elige tus circunstancias, tus amigos, tus ambientes sociales, donde vas a ocupar tus tiempos libres, tus ambientes de confianza, de amistas, tu elígelos”.

Patrón Wong afirmó que ningún encuentro con Cristo son simplemente circunstancias o coincidencias, “Jesús llega a ti por esa vía, Jesús lo mira de abajo hacia arriba”.

También señala que no se debe mirar a la gente de arriba hacia abajo, pues entonces es muy fácil juzgar y condenar a los demás, por lo que invitó a mirar de abajo hacia arriba, desde las pobrezas y debilidades hacia la dignidad.

“El papa Francisco lo dice, toda la iglesia de la salvación es de abajo hacia arriba, Jesucristo se hizo uno como nosotros, nos lavó los pies, y nos veía de abajo hacia arriba, desde nuestras miserias, nuestra suicidad para elevarnos, cuidadito nosotros miremos a la gente de arriba hacia abajo porque la gente que ve de arriba hacia abajo, es gente que juzga y condena a los demás”.