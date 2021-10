Llama Iglesia Católica a celebrar Día de Muertos y no el Halloween

Veracruz, Ver.- Ante la proximidad de los festejos de Día de Muertos, la iglesia católica hace un exhorto a las personas a no celebrar el Halloween, ya que es una tradición ajena a nuestra cultura y que además puede ser promotora del ocultismo.

El Vicario de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, Julio Carranza Flores, recuerda que nuestra tradición tiene como finalidad recordar a nuestros fieles difuntos que dejaron el mundo terrenal para pasar a la vida celestial, mientras que el Halloween ensalza el terror y la muerte.

Local Repunta venta de disfraces para fiestas de Halloween

“Nosotros como iglesia católica que somos, fieles cristianos, no somos partidarios de este tipo de cultura del Halloween, celebramos a los fieles difuntos, es una cuestión muy distinta en este caso en cuanto aquellos que han partido de este mundo, pero que a final de cuentas no estamos festejando la muerte, celebrando más bien que parten a la vida eterna donde en este caso está la iglesia celestial y la iglesia peregrina que somos nosotros, y la iglesia purgante que aquellos que han partido, en este caso los fieles difuntos”, explica.

En entrevista señala que esta práctica pudiera parecer algo inocente y hasta cierto punto divertido, sin embargo, insiste que es una fiesta con elementos contrarios a los valores y principios que la iglesia católica promueve en la sociedad.

Ejemplo de ello cita el caso del supuesto ritual satánico que fue evidenciado en recientes días en la colonia Amapolas del municipio de Veracruz, donde se localizaron animales sacrificados, todos de color negro.

“Esa línea del Halloween no es cristiana, y no es sano este tipo de culto, nos habla ya de sacrificios, de animales pero ya nos habla de una desvirtuarían de lo que es un culto sano. Es una práctica hasta cierto punto satánica que conlleva muchas veces a cuestiones supersticiosas que realmente la iglesia no lo permite”, remarca.

Es por ello que el ministro de la iglesia católica advierte de los riesgos que puede conllevar una festividad aparentemente inocente.

Aunque también es cierto, que ante la desesperación de una situación difícil o el alejamiento de Dios puede llevar a una persona participe en rituales satánicos, entre otras causas, admite el vicario de la Catedral de Veracruz.

“Yo creo que puede ser en un momento desesperación, alguna situación difícil, otras por algún tipo de gusto, otras por curiosidad, otras pueden ser influenciadas por alguna otra amistad para llevar este tipo de actos y otras puede ser por el alejamiento de Dios que nos lleva muchas veces a un gran vacío y buscamos algo que nos dé respuesta o sentido aparentemente aquello que muchas veces no es nada conveniente o sano”, remata el clérigo católico.