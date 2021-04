Llama la Iglesia a amar al prójimo

Con ocasión de la fiesta de Pascua, el arzobispo de la diócesis de Xalapa Hipólito Reyes Larios hizo un llamado a los fieles a amar a los diferentes, a hacer el bien a los que nos aborrecen, a los que no conocemos e incluso a aquellos que nos han hecho algún mal, pues el amor por los enemigos, se dice que es un mandamiento cristiano. Asimismo hizo oración por los débiles, vulnerables y enfermos, así como porque se detenga el avance de la pandemia provocada por el Covid-19.

Durante la homilía de este domingo en la Catedral Metropolitana de Xalapa compartió el mensaje de paz, esperanza y alegría que Jesús nos ha traído con su Resurrección, ya que si alguien mostró amor por las personas distintas fue Jesús.

Convocó a los católicos a amar al prójimo, a amar a sus enemigos y a pedir por los que los persiguen y calumnian, ya que muchas veces hacemos distinción en el trato que damos a las personas por interés, pero no deja de haber rencillas, en ese sentido, Jesus nos invita a ir más allá de lo normal.

La invitación, insistió, es a pensar en los demás, en las personas diferentes a nosotros, en los que no conocemos, e incluso en las que no nos caen bien, ya que si se saluda sólo a los hermanos o se salva a los que amamos, no hay gracia en ello.

Dijo que esto obedece a la renovación que hizo Jesús de algunos mandamientos del Antiguo Testamento, como aquel que dice “amarás a tu prójimo como a ti mismo”, del que se desprende la interpretación “aborrecerás a tus enemigos”, sin embargo Jesús llama a sus seguidores a amar también a sus enemigos. Así como a aquellos que no son de tu familia, de tu pueblo e incluso a los que no te simpatizan.

Amar a los que nos aman es natural, sin embargo lo que ha de calificar a los cristianos es hacer algo extraordinario, por lo que dijo debemos tratar a los demás como quisiéramos que nos trataran a nosotros, ya que el amor por los enemigos es un mandamiento cristiano.

Concluyó que Jesús puso como modelo a su padre, quien hace salir el sol para los buenos y los malos. Jesús es quien mejor ha imitado a su padre, pues mostró preferencia por los débiles, por los vulnerables y los abandonados y así en nuestro día a día nos invita a ir más allá de lo normal.