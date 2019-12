Llama Obispo de Veracruz a recobrar el sentido de la Navidad

Veracruz, Ver.- El Obispo de Veracruz, Carlos Briseño Archa convocó a los cristianos a vivir el verdadero significado de la navidad para que no se conviertan en meras fiestas donde abunda toda clase de comidas y bebidas.

Y es que a través de los años se ha perdido el sentido de la navidad y la tendencia actual es a un sentido consumista.

Aclaró que no es malo que en el marco de las fiestas navideñas la gente organice convivios, siempre y cuando no se haga con excesos y no se deje a un lado la figura central de esta tradición que es Jesucristo.

“Hemos perdido mucho el significado de lo que es la navidad y la hemos tergiversado de tal manera que se ha convertido en una fiesta sin sentido, al final de cuentas acaba de perder toda su esencia, precisamente porque no se profundiza el misterio de la navidad”.

Recordó que el verdadero significado es celebrar el nacimiento de Jesús, la encarnación de Cristo en el corazón de cada uno de nosotros y su presencia en nuestras familias.

El prelado manifestó que la invitación es a recobrar el sentido cristiano, ya que lo material sólo deja vacíos, deudas y un gran sentido de soledad.

Conminó a todos los fieles católicos a que acudan a las celebraciones de las misas en las distintas parroquias, para que festejen la Navidad como realmente se debe hacer.

Sobre la iniciativa que impulsa la bancada Morena en el Senado de la Republica para modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, con la finalidad de permitir la colaboración entre las asociaciones religiosas y el Estado, el ministro católico la vio con buenos ojos porque hay varios temas en los que la iglesia católica puede apoyar para el bien de la sociedad.