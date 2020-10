Llama SSa a evitar las reuniones con motivo del Día de Muertos

Veracruz, Ver.- El secretario de Salud en el estado, Roberto Ramos Alor hizo un llamado a los veracruzanos a evitar participar en reuniones o fiestas ante la cercanía de la festividad de Todos Santos.

“Insistimos hacemos la convocatoria a la ciudadanía para que reflexione la situación que estamos viviendo, el virus no se ha ido, corremos el riesgo a volver al semáforo rojo y con ello de nuevo a las restricciones, nadie pero nadie quiere que eso suceda, pero si no tomamos la responsabilidad no podremos evitarlo”, sentenció.

El galeno advirtió que el avance o control de la pandemia dependerá de la población.

“Que en estas fechas festivas no participen en eventos masivos, por ejemplo este próximo Día de Fieles Difuntos, de preferencia quédese en casa y ahí desde un altar honre a sus difuntos, es la manera más segura de hacerlo, no se exponga”, llamó.

Hizo ver que ya habrá tiempo para reunirse o salir a la calle sin el riesgo a contagiarse, pero por ahora se requiere seguir puntualmente las indicaciones de la autoridad sanitaria.

Agradeció a las autoridades municipales que han tomado el decreto estatal para restringir el acceso a los panteones, pues eso es muestra clara del compromiso que tienen por la seguridad y salud de su población.

Ahora la responsabilidad recae en los ciudadanos, tras recordar que el trabajo es colectivo.

Cada municipio es un equipo y todos somos veracruzanos, así que vamos a unir fuerzas para evitar que estas festividades traigan consigo contagios de coronavirus