Llega el Polvo del Sahara al puerto de Veracruz

Veracruz, Ver.- Desde la tarde de este viernes empezó a apreciarse la llegada del Polvo del Sahara al estado de Veracruz.

Como un día nublado o un efecto similar al de la bruma o neblina, son los primeros efectos que muestran este fenómeno natural.

El evento presentó bajas concentraciones, sin embargo ha comenzado a causar expectación entre la población.

🏜️Desde la tarde de este viernes empezó a apreciarse la llegada de #PolvosDelSahara al estado de #Veracruz



Video: @FloresDanytza 🤳 pic.twitter.com/Gch0pfP4Gc — DIARIO DE XALAPA (@DIARIODE_XALAPA) June 26, 2020

A través de redes sociales usuarios de diversas ciudades como Xalapa, Tuxpan y Coatzacoalcos han mostrado fotografías sobre los efectos del Polvo del Sahara.

Mientras que en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, sus efectos son visibles en la zona de playas, bulevar costero y del malecón de Veracruz.

Algunas personas opinaron que la presencia del mismo es derivada del terremoto suscitado a principios de esta semana, otras más lo califican como una calamidad más que ha traído este 2020.

De acuerdo con el meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil, Federico Acevedo Rosas, estas condiciones se mantendrán al menos hasta el próximo domingo, de acuerdo con los modelos de pronósticos de la NASA, organismo que mantiene el monitoreo sobre este fenómeno.

Detalló que a lo largo del día se verán sus efectos con una tonalidad rojiza o naranja durante el atardecer, mismo que se repetirá en el transcurso de las mañanas del sábado y domingo.

Lo que se torna amarillezco, grisáceo a veces, rojizo o naranja al anochecer o amanecer, ya corresponde estrictamente a la dispersión de la luz sobre partículas secas

Local Aumentan agresiones contra mujeres trans

El especialista indicó que por la baja intensidad con la que se siente este fenómeno en el estado de Veracruz, hasta el momento no existen recomendaciones extraordinarias por parte de autoridades para tomar alguna medida.

En México no he encontrado algún estudio que diga que pueda afectar a la salud y lo que yo he encontrado ha sido en el Caribe, quienes han visto redes sociales de lo que pasó en Puerto Rico no es lo que está pasando en Veracruz, en aquellas zonas hay recomendaciones de las autoridades de salud… Pero aquí en México a lo largo de estos años las autoridades de salud no han dado una recomendación respecto al polvo porque no llega en las mismas cantidades