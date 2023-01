¿Llegada de más elementos de Guardia Nacional resolverán inseguridad? Empresarios opinan

Veracruz, Ver.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz-Boca del Río, Luis Exsome Zapata, calificó de positivo la llegada de más elementos de la Guardia Nacional y la Sedena para reforzar la seguridad en esta región, esto luego del enfrentamiento que se registrará entre bandas el domingo en la zona de Las Bajadas, donde fueron asesinadas seis personas, incluyendo dos menores de edad.

Espera que el desplazamiento de esta fuerza de tarea de resultados a corto plazo para que este tipo de hechos no vuelvan a registrarse. “Nunca serán buenos estos temas de violencia, se dan y en el estado se han dado, la zona conurbada Veracruz-Boca del Rio había estado baja, los números que tuvimos la semana pasada es que había bajado la incidencia delictiva, lo queremos ver como un caso que no se repita, vino una serie de dos tres situaciones contiguas que no son positivas”.

No quiso opinar si este y los hechos ocurridos en los últimos días en el estado se traten de casos aislados, pero dio su voto de confianza a la llegada de elementos de las Fuerzas Armadas a esta región.

“Pedimos el reforzamiento, más rondines. No sé si son casos aislados o no, pero se han presentado y lo que nosotros tenemos que ver es que se presenten en lo menos. Qué bueno que llegaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejercito y eso es positivo”, externó.

El también delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en Veracruz, rechazó además que los transportistas dejaran de transitar por algunas zonas del estado, esto ante los hechos violentos, por ejemplo, en Poza Rica, con el ataque a los bares, en Córdoba, con el asesinato de los policías o en Veracruz con la ejecución de seis personas.

El empresario señaló que como cualquier persona mantienen sus protocolos de seguridad, pero no han dejado circular, pues la mercancía tiene que seguir llegando hacia todos los puntos del Estado.

Lo que sí buscarán retomar las mesas de seguridad para reforzar las acciones entre autoridades de los tres niveles de gobierno. “No confiarnos y seguir reforzando los esfuerzos para que esto no se dé; en el tema de los parques, que áreas públicas estén limpias e iluminadas para que puedan ayudar a que no ocurran este tipo de situaciones”, concluyó.