Flores, rehiletes y coronas llenan de color las tumbas en panteones de Xalapa

Xalapa, Ver.- Muchas de las tumbas de los panteones Palo Verde y Xalapeño ya tienen flores frescas desde el 31 de octubre. Previo a Día de Muertos, empiezan las visitas a los lugares donde familiares y amigos recuerdan a sus seres queridos y mantienen así viva la memoria de quienes se les adelantaron.

A los cementerios llegan lo mismo personas nativas de la capital del estado que de otros municipios y localidades de la región; coinciden en que han querido “ganarle” al tráfico y la aglomeración que se hacen el 1 y 2 de noviembre.

Flores y rehiletes inundan tumbas de panteones en Xalapa

El movimiento que se registra dentro es igual de intenso en el exterior, donde comerciantes ofrecen flores, veladoras, rehiletes, coronas e incienso, en una competencia de precios que, dicen los compradores, les beneficia si se “ponen abusados”.

Fuera del Panteón Xalapeño, en la avenida Xalapa, vendedores ofrecen ramos de distintas flores, colores y precios. Llama la atención que haya diferencias tan marcadas, pues un rollo grande de nube del mismo tamaño se puede encontrar desde 115 pesos hasta 170.

A los cementerios llegan lo mismo personas nativas de la capital del estado que de otros municipios y localidades de la región | Foto: Maribel Sánchez / Diario de Xalapa

“Hasta para venir a ver a los difuntos hay que ponerse listos. Yo compré cempasúchil en 30 y en otro puesto estaba a 20; compré cinco. Ya mejor ni digo nada”, expresa doña Teresa Gutiérrez, quien viaja de Juchique de Ferrer a Xalapa para hacer una oración y dejar flores a sus dos hijos fallecidos en un accidente.

La mayoría de los visitantes hace sus compras en las inmediaciones de los panteones; aseguran que es más cómodo, sobre todo para quienes viajan de otros lugares como Tlacolulan, Martínez de la Torre, Ciudad de México y Coacoatzintla, por mencionar a algunos que decidieron anticiparse.

Estas personas aseguran que el viaje y el dinero invertido son lo de menos, pues es una manera de honrar a quienes fueron importantes es sus vidas.

“Yo no creo en eso de que los muertos vienen. Respeto, pero no voy con esas ideas. Lo que yo hago es por mi mamá. Ella sí creía y me pidió que cuando muriera, en Día de Muertos no le dejara su tumba ‘pelona’”, comparte Míriam Ochoa Domínguez, quien esta vez asistió acompañada de toda su familia.

Historias de personas en panteones en Xalapa

Asistir a los cementerios en estos días es encontrarse con las historias de las pérdidas de seres queridos, por accidente o enfermedad, pero también están otras, las de los grupos de personas dedicadas a a limpieza de tumbas.

Juan Carlos, Pablo, Luis, Jesús, Polo, María Luisa, Juan Manuel, el nombre es lo de menos. Tanto en el Xalapeño como en el de Palo Verde, en 20 de Noviembre, hombres y mujeres destinan su tiempo para ganar un extra como “limpiatumbas”.

Solo por barrer, lavar y acomodar cobran 60 pesos. También están disponibles los pintores, albañiles y hasta herreros, quienes cobran dependiendo lo que les pidan hacer.

Sus expectativas son ganar al menos 500 pesos por día, aunque declaran que para empezar, no les ha ido tan bien. Su esperanza está en el 1 y 2 de noviembre, cuando llegan más visitantes.

Otros personajes son los músicos. Tríos como el Gaviota Negra o Cañaveral llevan 31 años de cantarle a los muertos en Todo Santos.

Ramos de 25 pesos, canastas de de 60 y 80, flores polar, nube, cempasúchil, la “argentina”, así como la “siempre viva”, son de las más solicitadas para adornar las tumbas | Foto: Maribel Sánchez / Diario de Xalapa

Para Olga Flores Cruz, lo que ocurre cada año es también una convivencia, una forma de hacer nuevos amigos. Ella es vendedora de coronas y cruces de fomi y papel encerado, para lo cual se prepara con ocho meses de anticipación.

Dependiendo el tamaño, hay coronas de 180 pesos, así como otras más sencillas, de 130 y 150 pesos. Las cruces es posible encontrarlas en cien pesos, mientras los rehiletes de colores, especialmente para tumbas de niños, cuestan entre 50 y 150 pesos.

Ramos de 25 pesos, canastas de de 60 y 80, flores polar, nube, cempasúchil, la “argentina”, así como la “siempre viva”, son de las más solicitadas para adornar las tumbas.

Se espera que el 1 y 2 de noviembre lleguen más personas a los sitios donde reposan los restos de sus seres queridos y mantengan así el ritual de tener las tumbas limpias y coloridas.